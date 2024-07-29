Şansını Tekrar Denedi: İnkarlarda Olan Simge Sağın Wanda'ya Tutuşan Icardi'ye Yine Yürüdü!

Önce Wanda 'evet boşanıyoruz' demişti, ardından Icardi'den yaşananları hiç kale almadığını gösteren alyanslı pozlar gelmişti. Derken Wanda, takipten çıktığı Icardi'yi yeniden merceği altına aldı, sonra tatile çıktı. Icardi ise gece kulübünde per perişan görüntülendi. Fakat en bombası son hamleydi.