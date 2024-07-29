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Şansını Tekrar Denedi: İnkarlarda Olan Simge Sağın Wanda'ya Tutuşan Icardi'ye Yine Yürüdü!

Şansını Tekrar Denedi: İnkarlarda Olan Simge Sağın Wanda'ya Tutuşan Icardi'ye Yine Yürüdü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 00:53

Önce 'şimdi değilse ne zaman' diyen, sonra Icardi'nin meşhur gol sevincini konserinde yapıp sinyal gönderen Simge, Icardi Wanda'ya tutuştuğunu ilan ettiyse de vazgeçmedi. Konserinde yeniden aynı hareketi yapan ünlü şarkıcı, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü!

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Yabancı basında patlak veren, hemen akabinde de Wanda Nara tarafından doğrulanan Icardi'yle boşanma haberi ayın ilk günlerinden beri gündemden düşmüyor biliyorsunuz.

Yabancı basında patlak veren, hemen akabinde de Wanda Nara tarafından doğrulanan Icardi'yle boşanma haberi ayın ilk günlerinden beri gündemden düşmüyor biliyorsunuz.

Gelgitli, toksik aşklarına alıştığımız çift her gün başka bir detayla tüm gözleri üzerine çekiyor. Şöyle kısa bir özet geçersek;

Gelgitli, toksik aşklarına alıştığımız çift her gün başka bir detayla tüm gözleri üzerine çekiyor. Şöyle kısa bir özet geçersek;

Önce Wanda 'evet boşanıyoruz' demişti, ardından Icardi'den yaşananları hiç kale almadığını gösteren alyanslı pozlar gelmişti. Derken Wanda, takipten çıktığı Icardi'yi yeniden merceği altına aldı, sonra tatile çıktı. Icardi ise gece kulübünde per perişan görüntülendi. Fakat en bombası son hamleydi.

Hem eşi hem menajeri Wanda'ya düşkünlüğünden şüphemiz olmayan Icardi, Wanda Nara'nın üstsüz pozunu paylaşıp alevler ateşler bıraktı. Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Tuhaf aşıklar kendi aralarında hiçbirimizin anlam veremediği bir şey yaşarken, konuya durduk yere Simge Sağın girmişti. Önce, boşanma haberlerinin hemen ardından spordan bir pozunu "şimdi değilse ne zaman?" notuyla paylaşan Simge, konserinde yıldız oyuncuyla bütünleşen "Aşkın Olayım" şarkısını söylerken Icardi'nin meşhur gol sevincini yapmış, mesaj göndermişti.

Tuhaf aşıklar kendi aralarında hiçbirimizin anlam veremediği bir şey yaşarken, konuya durduk yere Simge Sağın girmişti. Önce, boşanma haberlerinin hemen ardından spordan bir pozunu "şimdi değilse ne zaman?" notuyla paylaşan Simge, konserinde yıldız oyuncuyla bütünleşen "Aşkın Olayım" şarkısını söylerken Icardi'nin meşhur gol sevincini yapmış, mesaj göndermişti.

Tüm bunlar sosyal medyada büyük olay oldu tabii! Kaçıranlar için Simge'nin Icardi'ye sinyal gönderdiği anlara gelen yorumlardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Üstelik olayın Simge tarafı bu kadarla da kalmamıştı. Geçtiğimiz günlerde röportaj veren Simge, Icardi sorulduğunda "ileride ne olacağı hiç belli olmaz, büyük konuştuğum tüm lokmaları yediğim için yorum yapmak istemiyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Üstelik olayın Simge tarafı bu kadarla da kalmamıştı. Geçtiğimiz günlerde röportaj veren Simge, Icardi sorulduğunda "ileride ne olacağı hiç belli olmaz, büyük konuştuğum tüm lokmaları yediğim için yorum yapmak istemiyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Onun detayları da bu yazımızda mevcut:

Artık biraz kabak tadı verdi sanki ama Simge, konserinde yine ve yeniden Icardi'ye yürüyüp şansını denemeye karar verdi. Aşkın Olayım'ı söylerken Icardi'nin hareketini yapan Simge, haliyle sar baştan dillere düştü!

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