Şansını Tekrar Denedi: İnkarlarda Olan Simge Sağın Wanda'ya Tutuşan Icardi'ye Yine Yürüdü!
Şansını Tekrar Denedi: İnkarlarda Olan Simge Sağın Wanda'ya Tutuşan Icardi'ye Yine Yürüdü!
Önce 'şimdi değilse ne zaman' diyen, sonra Icardi'nin meşhur gol sevincini konserinde yapıp sinyal gönderen Simge, Icardi Wanda'ya tutuştuğunu ilan ettiyse de vazgeçmedi. Konserinde yeniden aynı hareketi yapan ünlü şarkıcı, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü!
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Yabancı basında patlak veren, hemen akabinde de Wanda Nara tarafından doğrulanan Icardi'yle boşanma haberi ayın ilk günlerinden beri gündemden düşmüyor biliyorsunuz.
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Gelgitli, toksik aşklarına alıştığımız çift her gün başka bir detayla tüm gözleri üzerine çekiyor. Şöyle kısa bir özet geçersek;
Tuhaf aşıklar kendi aralarında hiçbirimizin anlam veremediği bir şey yaşarken, konuya durduk yere Simge Sağın girmişti. Önce, boşanma haberlerinin hemen ardından spordan bir pozunu "şimdi değilse ne zaman?" notuyla paylaşan Simge, konserinde yıldız oyuncuyla bütünleşen "Aşkın Olayım" şarkısını söylerken Icardi'nin meşhur gol sevincini yapmış, mesaj göndermişti.
Üstelik olayın Simge tarafı bu kadarla da kalmamıştı. Geçtiğimiz günlerde röportaj veren Simge, Icardi sorulduğunda "ileride ne olacağı hiç belli olmaz, büyük konuştuğum tüm lokmaları yediğim için yorum yapmak istemiyorum" açıklamasında bulunmuştu.
Artık biraz kabak tadı verdi sanki ama Simge, konserinde yine ve yeniden Icardi'ye yürüyüp şansını denemeye karar verdi. Aşkın Olayım'ı söylerken Icardi'nin hareketini yapan Simge, haliyle sar baştan dillere düştü!
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