Tüyler Diken Diken: Hayatını Kaybeden Ahu Tuğba'nın Ölüm Üzerine Yaptığı Bir Konuşması Ortaya Çıktı

Yeşilçam'ın gözde isimlerinden Ahu Tuğba'nın acı kaybı tüm sevenlerini derinden yaraladı. Dobralığıyla nam salmış usta ismin yıllar önce ölüm hakkında yaptığı bir konuşması ortaya çıktı! O sözleri duyanlar duygulanmadan edemedi.