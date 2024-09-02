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Tüyler Diken Diken: Hayatını Kaybeden Ahu Tuğba'nın Ölüm Üzerine Yaptığı Bir Konuşması Ortaya Çıktı

Tüyler Diken Diken: Hayatını Kaybeden Ahu Tuğba'nın Ölüm Üzerine Yaptığı Bir Konuşması Ortaya Çıktı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
02.09.2024 - 14:51

Yeşilçam'ın gözde isimlerinden Ahu Tuğba'nın acı kaybı tüm sevenlerini derinden yaraladı. Dobralığıyla nam salmış usta ismin yıllar önce ölüm hakkında yaptığı bir konuşması ortaya çıktı! O sözleri duyanlar duygulanmadan edemedi.

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Yaşamına yaklaşık 16 yıl önce kızı Anjelik'in eğitimi için yerleştiği Amerika'da devam ettiren Ahu Tuğba'dan acı haber geldi.

Yaşamına yaklaşık 16 yıl önce kızı Anjelik'in eğitimi için yerleştiği Amerika'da devam ettiren Ahu Tuğba'dan acı haber geldi.

Nisan ayında geçirdiği trafik kazasından sonra bir dizi ameliyat olan ancak tam olarak toparlanamayan ünlü ismin durumunun kötüye gittiği haberleri dolaşıyordu.

Nisan ayında geçirdiği trafik kazasından sonra bir dizi ameliyat olan ancak tam olarak toparlanamayan ünlü ismin durumunun kötüye gittiği haberleri dolaşıyordu.

Bir süredir ileri düzey astımla mücadele ettiği açıklanan Tuğba 69 yaşında Miami’deki evinde hayatını kaybetti.

Bir süredir ileri düzey astımla mücadele ettiği açıklanan Tuğba 69 yaşında Miami’deki evinde hayatını kaybetti.

Acı kaybıyla başta sevenleri olmak üzere tüm sanat camiasını derinden yaralayan Ahu Tuğba'nın vefatından sonra sosyal medyada pek çok paylaşım yapılmaya başlandı.

Acı kaybıyla başta sevenleri olmak üzere tüm sanat camiasını derinden yaralayan Ahu Tuğba'nın vefatından sonra sosyal medyada pek çok paylaşım yapılmaya başlandı.

Bunlardan bir tanesi de Ahu Tuğba'nın ölüm üzerine yaptığı bir konuşması oldu. "Hayat rüya gibi. Bir varsın bir yoksun. Allah'ın takdiri" diyen ünlü sanatçının ölümden kimsenin ders almadığını söylemişti.

Bunlardan bir tanesi de Ahu Tuğba'nın ölüm üzerine yaptığı bir konuşması oldu. "Hayat rüya gibi. Bir varsın bir yoksun. Allah'ın takdiri" diyen ünlü sanatçının ölümden kimsenin ders almadığını söylemişti.
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İşte "Yaptığını iyiliklerle dolu bir dünya bırakacaksınız. Gerisi boş!" diyerek tüylerimizi diken diken eden o anlar:

Gelin sosyal medya kullanıcılardan gelen mesajları da birlikte okuyalım:

Gelin sosyal medya kullanıcılardan gelen mesajları da birlikte okuyalım:
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