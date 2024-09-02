İlk Kez Konuştu: Anjelik Calvin Hayatını Kaybeden Annesi Ahu Tuğba'nın Son Anlarını Gözyaşlarıyla Anlattı!
İlk Kez Konuştu: Anjelik Calvin Hayatını Kaybeden Annesi Ahu Tuğba'nın Son Anlarını Gözyaşlarıyla Anlattı!
Miami'deki evinde hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın son anlarına şahitlik eden kızı Anjelik Calvin yaşadığı büyük acının ardından ilk kez konuştu. Gözyaşları içinde açıklama yapan Anjelik, 'Annemi keşke öyle görmeseydim' diyerek boğazları düğümledi.
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Türk magazinin ikonik isimelerinden bir tanesi olan Ahu Tuğba geçtiğimiz gün Miami'deki evinde hayatını kaybetti.
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KOAH hastası olduğu bilinen ve aylar önce geçirdiği trafik kazasından sonra bir türlü toparlanamayan usta ismin bir süredir ileri seviye astım hastalığıyla mücadele ettiği de biliniyordu.
Ünlü sanatçının üzerine titrediği kızı Anjelik, biricik anneciğinin hayatını kaybettiğini fark eder etmez durumu polislere haber verdi.
Annesinin son anlarına şahitlik eden Anjelik Calvin yaşadığı tarifsiz acının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.
Acısını "Çok korkunç bir şok geçiriyorum" diyerek anlatan Anjelik, "Annem uzun süredir Koah hastasıydı. Son günlerde kendini iyi hissetmiyordu akşam uyuduk öptüm 'seni seviyorum' dedim" ifadelerini kullandı.
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"Uyandığımda annemden ses gelmedi ve bir süre sonra yanına gittim, boncuk gözlüm buz gibi olmuş... Keşke kalbimi çıkarsalardı da annemi keşke öyle görmeseydim, çok kötüyüm." sözleriyle yürek burktu.
"Annem benim için çok fedakarlıklar yaptı. 14 yıl hayatına kimseyi almadı. Tek önceliği ben oldum, beni okutmak için çok fedakarlıklar yaptı." diyen Anjelik gözyaşlarıyla anlattıklarını şöyle bitirdi:
"Annem hiçbir zaman evli bir adamla aşk yaşamadı veya yanlış bir aşk yaşamadı. Şu an çok zor konuşuyorum, çok üzgünüm."
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