İlk Kez Konuştu: Anjelik Calvin Hayatını Kaybeden Annesi Ahu Tuğba'nın Son Anlarını Gözyaşlarıyla Anlattı!

Miami'deki evinde hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın son anlarına şahitlik eden kızı Anjelik Calvin yaşadığı büyük acının ardından ilk kez konuştu. Gözyaşları içinde açıklama yapan Anjelik, 'Annemi keşke öyle görmeseydim' diyerek boğazları düğümledi.