Bir Dönem Sahnelerin Tozunu Attıran Petek Dinçöz'ün Dansı ve Alaturka Bulunan Kombini Sınıfta Kaldı!
Bir Dönem Sahnelerin Tozunu Attıran Petek Dinçöz'ün Dansı ve Alaturka Bulunan Kombini Sınıfta Kaldı!
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Güzelliği, dansları ve çeşitli alanlarda ilerlettiği kariyeriyle bir dönemin en popüler ismi olan Petek Dinçöz Foolish Casanova, Hasta Ettin ve Kısmetsizim gibi şarkılarıyla da müzik sektörüne damgasını vurmuştu.
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Kendisi evlilikleriyle de adından söz ettiriyordu hatta: “Denyo sevgilim” olarak bahsettiği Can Tanrıyar'la 2008-2010 yılları arasında sürdürdüğü evliliğinde şiddet gördüğü iddiasıyla gündeme gelen Dinçöz boşanmasından yıllar sonra Serkan Kadaloğlu nikah masasına oturmuştu. 8 yıllık evliliğini bitiren Dinçöz, boşandıktan birkaç ay sonra çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar'la evlenmişti.
Özel hayatı, yaptırdığı estetiklerle geldiği son hali derken gündemden düşmeyen ünlü isim son dönemlerde verdiği konserleriyle öne çıkıyor desek yeridir.
Geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahneye çıkan “Giydiğim kıyafetleri sahnede adeta manken gibi taşırım” diyen Dinçöz'ün kombini ve abartılı topuzu sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
Sadece bununla da kalmadılar tabii. Dinleyicilerinin karşısında tüm enerjisiyle döktüren Petek Dinçöz bi' garip bulunan dansıyla da geçersiz not aldı.
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Hadi gelin, kullanıcılardan gelen yorumlara birlikte bakalım:
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oğlunu everen genç kaynana gibi duruyor...
ayy kadın hiç değişmemiş. Aynı saç baş kıyafetler. resmen 2008de gibi hala.. walla o zamanlardan beri görmemiştim şaşırdım açıkçası..