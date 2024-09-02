Bir Dönem Sahnelerin Tozunu Attıran Petek Dinçöz'ün Dansı ve Alaturka Bulunan Kombini Sınıfta Kaldı!

Bir dönem danslarıyla sahnelerin tozunu attıran Petek Dinçöz birçok organizasyon kapsamında konser vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahne alan Dinçöz'ün bir garip bulunan dansı, alaturka kombini ve görümce topuzu gibi saçları büyük eleştirildi.