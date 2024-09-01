Ünlü Sinema Sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki Evinde Ölü Bulundu
Ünlü Sinema Sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki Evinde Ölü Bulundu
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Yeşilçam güzellerinden Ahu Tuğba geçtiğimiz aylarda Miami'de geçirdiği trafik kazasıyla gündeme oturmuştu.
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Geçtiğimiz dakikalarda Ahu Tuğba'dan kötü haber geldi. Gazeteci Hakan Solaker (@hknsolaker), Ahu Tuğba'nın evde ölü bulunduğunu duyurdu. Solaker, Ahu Tuğba'yı kızı Anjelik'in bulduğunu ve durumu polislere bildirmesi üzerine eve geldiklerini açıkladı.
Ünlü sanatçının Türkiye saatiyle sabah 08:00-08:30 arasında yaşamını yitirdiği belirtiliyor.
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