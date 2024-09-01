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Ünlü Sinema Sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki Evinde Ölü Bulundu

Ünlü Sinema Sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki Evinde Ölü Bulundu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
01.09.2024 - 19:42

Uzun bir süredir Miami'de yaşayan, ünlü sinema sanatçısı Yeşilçam güzeli Ahu Tuğba, Miami'deki evinde ölü bulundu.

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Yeşilçam güzellerinden Ahu Tuğba geçtiğimiz aylarda Miami'de geçirdiği trafik kazasıyla gündeme oturmuştu.

Yeşilçam güzellerinden Ahu Tuğba geçtiğimiz aylarda Miami'de geçirdiği trafik kazasıyla gündeme oturmuştu.

Kazada kaburgaları kırılan Ahu Tuğba'nın son durumunun iyi olmadığı bildirilmişti. Yemek yiyemediği ve mamayla beslendiği verilen bilgiler arasındaydı. Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Geçtiğimiz dakikalarda Ahu Tuğba'dan kötü haber geldi. Gazeteci Hakan Solaker (@hknsolaker), Ahu Tuğba'nın evde ölü bulunduğunu duyurdu. Solaker, Ahu Tuğba'yı kızı Anjelik'in bulduğunu ve durumu polislere bildirmesi üzerine eve geldiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz dakikalarda Ahu Tuğba'dan kötü haber geldi. Gazeteci Hakan Solaker (@hknsolaker), Ahu Tuğba'nın evde ölü bulunduğunu duyurdu. Solaker, Ahu Tuğba'yı kızı Anjelik'in bulduğunu ve durumu polislere bildirmesi üzerine eve geldiklerini açıkladı.

Ünlü sanatçının Türkiye saatiyle sabah 08:00-08:30 arasında yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Ünlü sanatçının Türkiye saatiyle sabah 08:00-08:30 arasında yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

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