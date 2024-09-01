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Hayatını Kaybettiği İddia Edilen Ahu Tuğba Kimdir? Ahu Tuğba'nın Hayatı

Hayatını Kaybettiği İddia Edilen Ahu Tuğba Kimdir? Ahu Tuğba'nın Hayatı

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
01.09.2024 - 19:36

Bir dönemin fenomen ismi Ahu Tuğba'nın hayatını kaybettiği iddiası sosyal medyada sıkça konuşulanlar arasına girdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı 'Ahu Tuğba kimdir?' sorusuna yanıt için soluğu internette aldı. Peki Yeşilçam'ın unutulmayan isimlerinden Ahu Tuğba kimdir? Ahu Tuğba nereli ve kaç yaşında? İşte Ahu Tuğba hakkında merak edilenler...

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Ahu Tuğba kimdir?

Ahu Tuğba kimdir?

İstanbul doğumlu Ahu Tuğba 13 Ağustos 1959 yılında dünyaya geldi. Lise eğitimini İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde tamamlayan Tuğba, lisans eğitimine Kanada’da Concordia Üniversitesi’nin İngiliz Dili bölümünde başladı fakat yarım bıraktı.

Ahu Tuğba'nın evlilikleri

Ahu Tuğba'nın evlilikleri

  • 1. evliliğini 1973 yılında 14 yaşında yapan Ahu Tuğba, okul arkadaşı ile evlendi ve kısa sürede boşandı. 2.evliliğini 1981 yılında Mustafa Ulusoy ile yapan Tuğba, 1983 yılında boşandı.

  • Nafiz Kavi ile 3. evliliğini yapan Ahu Tuğba bir yıl sonra ayrıldı.

  • 1984 yılında Süha Kutlu ile 4. evliliğini yaptı. 

  • 5.evliliğini 13 Mayıs 1988 yılında Osman Soyer ile yaptı. Ekim 1988 yılında boşandı.

  • Enis Karaduman ile 6. kez evlendi. 

  • Mete Has ile 7. kez evlendi.

  • 1991 yılında Fransız Pascal Levaseur ile evlendi. 22 Nisan 1992 tarihinde ayrıldı.

  • 1991 yılında Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile evlendi 2010 yılında boşandı. Bu evlilikten “Ahu Anjelik” adında bir kızı oldu.

  • 10. evliliğini ise 2010 yılında yaptı.

Ahu Tuğba'nın rol aldığı yapımlar

Ahu Tuğba'nın rol aldığı yapımlar

  • 2006 – Meçhule Gidenler

  • 2005 – Pembe & Mavi

  • 1995 – Analar Ölmez

  • 1995 – Aşkın Gücü

  • 1994 – Deliler Kudurunca

  • 1993 – Aşk Ve Aşk

  • 1993 – Ayça Seni Seviyoruz

  • 1991 – Aldatacağım

  • 1990 – Akdeniz Güneşi

  • 1990 – Haciz Kararı

  • 1990 – Aşk Üçgeni

  • 1989 – Bir Aşk Bin Günah

  • 1989 – Gece

  • 1989 – Suçumuz Kadın Olmak

  • 1989 – Acı Yıllar / Lekeli Melek

  • 1989 – Yağmur Altında Bir Kedi

  • 1988 – Evcilik Oyunu

  • 1988 – Kumar

  • 1988 – Yasak İlişki

  • 1987 – Deli Gönlüm

  • 1987 – Damga

  • 1986 – Gülümse Biraz

  • 1986 – Akrep Şadiye

  • 1984 – Kadın Bir Defa Sever

  • 1984 – Yangın

  • 1984 – Kayıp Kızlar

  • 1984 – Taçsız Kraliçe

  • 1983 – Kurban

  • 1983 – Beyaz Ölüm

  • 1983 – Zifaf Ahu

  • 1982 – Elveda Dostum

  • 1981 – Yapışık Kardeşler

  • 1980 – Banker Bilo

  • 1980 – Şaşkın Milyoner

  • 1979 – Dokunmayın Şabanıma

  • 1978 – Derviş Bey

  • 1978 – Şerefsiz Şeref

  • 1977 – Mavi Mercedes

  • 1977 – Akdeniz Kartalı

  • 1976 – Cıbıl

  • 1975 – Tolga

  • 1974 – Şeytan

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