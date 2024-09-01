1 Değil 2 Vaka Varmış! 2000'li Yılların Başındaki Pokemon Olaylarında Neler Olmuştu?
1 Değil 2 Vaka Varmış! 2000'li Yılların Başındaki Pokemon Olaylarında Neler Olmuştu?
2000'li yılların başına damga vuran 'Pokemon' cipslerin içinden çıkan tasolardan tutun da tişörtlere kadar büyük bir heyecan dalgası yaratmıştı. Ekranları domine eden 'Pokemon' fırtınası 3. sayfa haberlerinde bile karşımıza çıkmıştı!
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2000'li yılların başında ekranlarda fırtınalar estiren 'Pokemon' popüler kültüre damga vurmuş, 3'üncü sayfa haberlerinde bile karşımıza çıkmıştı.
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Birçoğumuzun hatırladığı gibi, 4 yaşındaki bir çocuk "Ben Pikachu'yum" diyerek kendini 7. kattan aşağı atmış ve şans eseri hayatta kalmıştı.
Birçok kişinin hatırladığı bu vakanın haricinde aslında bir vaka daha vardı. Kasım 2000'de yaşanan olayda bu sefer bir kız çocuğu 5. kattan atlamış ve bacağını kırmıştı. Küçük kız, "Ayağım iyileşince tekrar daha güzel uçacağım" demişti.
Dönemin Sağlık Bakanı Osman Durmuş ise uzmanlardan konuyla ilgili inceleme talebinde bulunmuş ve "Pokemon'u yavaşça unutturun" talimatı vermişti.
2000'lerin hemen başındaki bu Pokemon fırtınası, yaşanan olaylardan sonra 'yavaşça unutturma' yolu izlenerek adım adım yayından kaldırılmıştı.
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insan ve çocuk hayatının kıymetli olduğu dönemler.... günümüzde ise onlarca çocuk köpek yüzünden ölürken bazı marjinaller hala itperestlik peşinde
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