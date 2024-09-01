Bora'dan Tekir'e Soner Sarıkabadayı'dan Hande Yener'e '0 Kilometre'de Haftanın Yepyeni Şarkıları
Bora'dan Tekir'e Soner Sarıkabadayı'dan Hande Yener'e '0 Kilometre'de Haftanın Yepyeni Şarkıları
Her hafta pek çok şarkı dijital platformda karşımıza çıkıyor. İçlerinden en dikkat çekenlere ve daha ilk haftadan kulaklara takılanlara ise ayrı bir parantez açmak gerekiyor. İşte bu haftanın '0 Kilometre'sinde yepyeni şarkılarıyla dikkatimizi çeken şarkıcılar...
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Bora Hışır ya da kısa adıyla Bora 'Varsa Cesaretin'le ana akım dinleyicinin de dikkatini çekecek bir rap şarkısına imza atıyor.
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Tekir özellikle şarkının sonlarına doğru 'Gözüm Görmesin Seni' ile oldukça yaratıcı ve orijinal bir tat yakalamış.
Bu haftanın en dikkat çekici 'pop' çıkışını yapan isim ise elbette 'Yangın Yangın'la Soner Sarıkabadabaduuu! Pardon, Soner Sarıkabadayı!
Peş peşe single'lar yayınlamaya devam eden Hande Yener yeni şarkısı 'Damla'da yine cool olmayı başarıyor.
Ezhel hayatımızdaki tüm melek yüzlü şeytanlara ithaf edilecek havalı bir şarkıyla, 'FaceTime'la yoluna devam ediyor.
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13. Vagon'un yeni şarkısı 'Kafayı Düzeltcem Bundan Sonra' özellikle de Pinhani sevenlerin asla kaçırmaması gereken bir şarkı.
Tuana son dönemde birbirinden havalı işler yapmaya devam ediyor. Yeni şarkısı 'Bi Kere Öpse Bükülür Uzay' da en cool işlerinden biri.
Allame'nin 'Müşkül'ü öylesine güçlü bir nakarata sahip ki bir kez dinledikten sonra unutmanız çok zor!
Pop'la problemi olmayan rap yürüyüşlerine daha çok aşina olduğumuz bugünlerde Melez'in 'Senaryo'una düşmemek de olmazdı!
Rapozof'un adeta "Oturmaya mı geldik?" dedirten 'Kaşlar Keman'ı sempatikler sempatiği klibiyle de dikkat çekiyor.
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