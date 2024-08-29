Spotify Açıkladı: İşte 2024 Yazında Dijitalde En Çok Dinlenen Türkçe Şarkılar
Spotify Açıkladı: İşte 2024 Yazında Dijitalde En Çok Dinlenen Türkçe Şarkılar
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İsveç merkezli dijital müzik platformu Spotify, her yaz bitişinde olduğu gibi yine yazın en sevilen hit'lerini duyurdu.
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Listenin ilk sırasında popülaritesini koruyan Era7capone ve Batuflex'in 'Cıstak' yer aldı.
ElMusto'nun 'Dale Don Dale'si listenin ikinci sırasında yer aldı.
Semicenk ve Doğu Swag'in radyolarda da çok sevilen 'Küle Dönmüşsün'ü üçüncü sırada yer aldı.
Lvbel C5 imzalı 'Sezen Aksu' şarkısı listenin 4'üncü sırasında yer aldı.
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Gülşen ve Murat Boz ikilisinin Lvbel C5 ve AKDO katkılı 'Submariner' versiyonlu 'İltimas'ı dijitalde en çok dinlenen 5'inci Türkçe şarkı oldu.
Radyoların gözdesi olan Dedublüman grubunun 'Sen Bilmezsin'i 6'ncı sırada kendine yer buldu.
Lvbel C5 ve AKDO'nun 'Submariner'i ise listenin 7'ncisi oldu.
Emre Fel ve 'Sana El Pençe Durmam' rap ağırlıklı listenin alternatif çizgilerdeki temsilcisi oldu ve 8'nci sırada kendine yer buldu.
Era7capone ve NASTEISHA'nın güçlerini birleştirdiği 'İntihar' listede 9'uncu oldu.
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Radyoların favorisi olan pop müziğin son kalelerinden Simge Sağın'ın 'Önümüz Yaz'ı ise rap ağırlıklı listenin 10'uncusu oldu.
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