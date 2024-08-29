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Sultanlar Ligi'nde Şok: Nilüfer Belediyespor'un Yeni Transferi Pilar Marie Victoria Lopez Evinde Ölü Bulundu!

Sultanlar Ligi'nde Şok: Nilüfer Belediyespor'un Yeni Transferi Pilar Marie Victoria Lopez Evinde Ölü Bulundu!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 18:37

Milli takım sezonunun sona ermesiyle birlikte kulüp sezonuna dönüş yapan voleybolcular birer birer takımlarının yolunu tutarken herkesi şoke eden haber Bursa'dan geldi. Nilüfer Belediyespor'un Porto Rikolu smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu!

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Sultanlar Ligi takımlarından Nilüfer Belediyespor'un bu sezonki transferlerinden biri Porto Rikolu Pilar Marie Victoria Lopez olmuştu.

Sultanlar Ligi takımlarından Nilüfer Belediyespor'un bu sezonki transferlerinden biri Porto Rikolu Pilar Marie Victoria Lopez olmuştu.

1995 doğumlu Porto Rikolu smaçör Lopez, Fransa'nın Béziers takımında forma giydikten sonra bu sezon için Bursa temsilcisiyle anlaşmıştı.

1995 doğumlu Porto Rikolu smaçör Lopez, Fransa'nın Béziers takımında forma giydikten sonra bu sezon için Bursa temsilcisiyle anlaşmıştı.

Nilüfer Belediyespor'a ait evde ikamet eden Lopez'in bu sabahki takım antrenmanına katılmaması üzerine acı gerçek ortaya çıktı.

Nilüfer Belediyespor'a ait evde ikamet eden Lopez'in bu sabahki takım antrenmanına katılmaması üzerine acı gerçek ortaya çıktı.

Kulüp yetkililerinin eve gitmesi üzerine açığa çıkan olayda yetkililer Lopez'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Kulüp yetkililerinin eve gitmesi üzerine açığa çıkan olayda yetkililer Lopez'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Ölümüyle voleybolseverleri hüzne boğan 29 yaşındaki sporcunun kesin ölüm nedeni adli tıp incelemesiyle belirlenecek.

Ölümüyle voleybolseverleri hüzne boğan 29 yaşındaki sporcunun kesin ölüm nedeni adli tıp incelemesiyle belirlenecek.
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Lopez, sosyal medyadaki son paylaşımında takım arkadaşı Ege Melisa Bükmen ile çekilen fotoğrafını paylaşmış ve altına "Meli ve voleybol" notunu eklemişti.

Lopez, sosyal medyadaki son paylaşımında takım arkadaşı Ege Melisa Bükmen ile çekilen fotoğrafını paylaşmış ve altına "Meli ve voleybol" notunu eklemişti.

TRT muhabiri Enes Yalnız da Porto Rikolu yıldızın ölümüyle ilgili şunları paylaştı: "Kulüp yetkilileri evine gidip aradığında içeriden telefon sesi geliyor. Sonrasında çilingir yardımıyla kapıyı açıyorlar ve yatağında yatar vaziyette bulunuyor."

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