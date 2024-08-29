Kritik Maça Saatler Kala Heyecan Dorukta: Lugano Karşısına Tur İçin Çıkacak Beşiktaş'ın Muhtemel 11'i

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş ve İsviçre temsilcisi Lugano karşı karşıya gelecek. Bu akşam TSİ 21.00'de başlayacak mücadelede kazanan taraf tur atlayacak ve Avrupa Ligi'ne katılacak.