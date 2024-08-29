Kritik Maça Saatler Kala Heyecan Dorukta: Lugano Karşısına Tur İçin Çıkacak Beşiktaş'ın Muhtemel 11'i
Kritik Maça Saatler Kala Heyecan Dorukta: Lugano Karşısına Tur İçin Çıkacak Beşiktaş'ın Muhtemel 11'i
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş ve İsviçre temsilcisi Lugano karşı karşıya gelecek. Bu akşam TSİ 21.00'de başlayacak mücadelede kazanan taraf tur atlayacak ve Avrupa Ligi'ne katılacak.
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde 2 numaralı organizasyonu olan Avrupa Ligi'ne katılmak isteyen Beşiktaş, bu akşam kritik bir maça çıkacak.
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İsviçre'de oynanan ve 3-3 sona eren ilk maçın rövanşında sahasında İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak olan Beşiktaş'ta hedef rövanşı alıp Avrupa Ligi'ne katılmak.
Beşiktaş alacağı her türlü galibiyette tur atlayan takım olacak. Eğer mücadelenin 90 dakikası beraberlikle tamamlanırsa o zaman kazanan tarafı belirlemek için maç uzatmalara gidecek.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i şöyle: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immobile.
Geçen hafta antrenmanda sakatlanarak çapraz bağlarından sakatlanan Necip Uysal'un kadroda yer almadığı kritik maçı Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek.
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şu Lugano'nun içinden geçmemiz lazım.
adamların şehrinin nüfusu kadar taraftar olacak bu akşam statta. adam gibi oynayın s2p atalım şunları.
Aramız bozuk olabilir ama kanımız bozuk değil sonuna kadar desteçiniz Lugano bu maçta pes etmek yok ezin şu şikecileri 🤣