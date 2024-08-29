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Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar

Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar

İlginç Fotoğraflar
Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 17:35

Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Bu ilginç karelerle zamanda yolculuk yapmaya hazırsanız başlayalım!

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Dünyaca ünlü bir film stüdyosunun tanıtım filmindeki meşhur aslanlı sahnenin çekildiği an.

Dünyaca ünlü bir film stüdyosunun tanıtım filmindeki meşhur aslanlı sahnenin çekildiği an.

ABD'deki ilk dövme sanatçısı olarak bilinen Maud Wagner'ın portresi.

ABD'deki ilk dövme sanatçısı olarak bilinen Maud Wagner'ın portresi.

1917 yılından kalma bir kağıt para.

1917 yılından kalma bir kağıt para.

Ressam Vincent Van Gogh'un paleti.

Ressam Vincent Van Gogh'un paleti.

1960'lı yıllarda çekilen bu kare bir uçağın 'first class'ında (birinci sınıf) çekilmiş.

1960'lı yıllarda çekilen bu kare bir uçağın 'first class'ında (birinci sınıf) çekilmiş.
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2.72 metre boyuyla yaşadığı dönemde dünyanın en uzun insanı olan ABD'li Robert Wadlow. Yaşamını yitirdiğinde 22 yaşındaydı.

2.72 metre boyuyla yaşadığı dönemde dünyanın en uzun insanı olan ABD'li Robert Wadlow. Yaşamını yitirdiğinde 22 yaşındaydı.

Sadece 61 santimetrelik boyu ile dünyanın en kısa insanı ünvanını alan Hollandalı Pauline Musters. Hayatını kaybettiğinde 17 yaşındaydı.

Sadece 61 santimetrelik boyu ile dünyanın en kısa insanı ünvanını alan Hollandalı Pauline Musters. Hayatını kaybettiğinde 17 yaşındaydı.

1925 yılında bir uçakta çekilen görüntüde hasır sandalyeler kullanıldığı göze çarpıyor.

1925 yılında bir uçakta çekilen görüntüde hasır sandalyeler kullanıldığı göze çarpıyor.

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