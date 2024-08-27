'Salatalık Adam'ın TikTok'taki Videoları İzlanda'da Krize Yol Açtı: Ülkede Salatalık Kıtlığı Yaşanıyor!
'Salatalık Adam'ın TikTok'taki Videoları İzlanda'da Krize Yol Açtı: Ülkede Salatalık Kıtlığı Yaşanıyor!
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Kanada'da yaşayan TikTok'çu Logan Moffitt, 'Salatalık Adam' olarak da biliniyor. Sebebi ise neredeyse her gün farklı bir salatalık tarifi paylaşması!
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5 buçuk milyondan fazla takipçisi olan Moffitt'in ana malzemesi salatalık. Geriye kalan soslar ise özel tarifi. Karıştırıyor ve afiyetle yiyor, bize de oturup izlemesi düşüyor.
Gelin görün ki Moffitt'in günden güne artan şöhreti Avrupa'nın en kuzeybatısındaki İzlanda'da bambaşka bir krize sebep olmuş durumda.
TikTok'çunun videolarını izleyen İzlandalılar hemen bu tarifleri uygulamak için süpermarketlere koştu ve bir anda ülkede salatalık krizi başladı!
İzlandalı çiftçiler, artan salatalık talebine yetişemediklerini duyurdu ve arzın 'bir hafta veya daha kısa sürede' normale dönmesini umduklarını söyledi.
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İzlanda'nın en büyük sebze üreticisi SFG'nin direktörü Kristín Linda Sveinsdóttir, "Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyoruz" dedi.
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