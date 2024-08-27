Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
'Salatalık Adam'ın TikTok'taki Videoları İzlanda'da Krize Yol Açtı: Ülkede Salatalık Kıtlığı Yaşanıyor!

'Salatalık Adam'ın TikTok'taki Videoları İzlanda'da Krize Yol Açtı: Ülkede Salatalık Kıtlığı Yaşanıyor!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 15:45

TikTok'ta videolar sayesinde birçok şey trend olabiliyor. Bu bazen bir çanta bazen bir şarkı bazen de bir salatalık oluyor! TikTok'ta çektiği yemek videolarıyla tanınan Logan Moffitt, ya da popüler adıyla 'Salatalık Adam', İzlanda'da salatalık kıtlığına yol açtı!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kanada'da yaşayan TikTok'çu Logan Moffitt, 'Salatalık Adam' olarak da biliniyor. Sebebi ise neredeyse her gün farklı bir salatalık tarifi paylaşması!

Kanada'da yaşayan TikTok'çu Logan Moffitt, 'Salatalık Adam' olarak da biliniyor. Sebebi ise neredeyse her gün farklı bir salatalık tarifi paylaşması!

5 buçuk milyondan fazla takipçisi olan Moffitt'in ana malzemesi salatalık. Geriye kalan soslar ise özel tarifi. Karıştırıyor ve afiyetle yiyor, bize de oturup izlemesi düşüyor.

5 buçuk milyondan fazla takipçisi olan Moffitt'in ana malzemesi salatalık. Geriye kalan soslar ise özel tarifi. Karıştırıyor ve afiyetle yiyor, bize de oturup izlemesi düşüyor.

Gelin görün ki Moffitt'in günden güne artan şöhreti Avrupa'nın en kuzeybatısındaki İzlanda'da bambaşka bir krize sebep olmuş durumda.

Gelin görün ki Moffitt'in günden güne artan şöhreti Avrupa'nın en kuzeybatısındaki İzlanda'da bambaşka bir krize sebep olmuş durumda.

TikTok'çunun videolarını izleyen İzlandalılar hemen bu tarifleri uygulamak için süpermarketlere koştu ve bir anda ülkede salatalık krizi başladı!

TikTok'çunun videolarını izleyen İzlandalılar hemen bu tarifleri uygulamak için süpermarketlere koştu ve bir anda ülkede salatalık krizi başladı!

İzlandalı çiftçiler, artan salatalık talebine yetişemediklerini duyurdu ve arzın 'bir hafta veya daha kısa sürede' normale dönmesini umduklarını söyledi.

İzlandalı çiftçiler, artan salatalık talebine yetişemediklerini duyurdu ve arzın 'bir hafta veya daha kısa sürede' normale dönmesini umduklarını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İzlanda'nın en büyük sebze üreticisi SFG'nin direktörü Kristín Linda Sveinsdóttir, "Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyoruz" dedi.

İzlanda'nın en büyük sebze üreticisi SFG'nin direktörü Kristín Linda Sveinsdóttir, "Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyoruz" dedi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın