'Salatalık Adam'ın TikTok'taki Videoları İzlanda'da Krize Yol Açtı: Ülkede Salatalık Kıtlığı Yaşanıyor!

TikTok'ta videolar sayesinde birçok şey trend olabiliyor. Bu bazen bir çanta bazen bir şarkı bazen de bir salatalık oluyor! TikTok'ta çektiği yemek videolarıyla tanınan Logan Moffitt, ya da popüler adıyla 'Salatalık Adam', İzlanda'da salatalık kıtlığına yol açtı!

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