Kâbuslarını Tuvallere Akıtan Polonyalı Ressam Zdzisław Beksiński'nin Distopik Eserleri

Korku, endişe, yok oluş... Bu gibi kavramlar bizi her daim ürkütür. 'Çivi çiviyi söker' mantığıyla korkularının üzerine giden sanatçılar ise acıyı bal eyler ve her negatif duyguyu bir esere dönüştürerek bizleri kendilerine hayran bırakır. Polonyalı ressam Zdzisław Beksiński de o sanatçılardan biri.

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