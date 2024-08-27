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Kâbuslarını Tuvallere Akıtan Polonyalı Ressam Zdzisław Beksiński'nin Distopik Eserleri

Kâbuslarını Tuvallere Akıtan Polonyalı Ressam Zdzisław Beksiński'nin Distopik Eserleri

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 11:33

Korku, endişe, yok oluş... Bu gibi kavramlar bizi her daim ürkütür. 'Çivi çiviyi söker' mantığıyla korkularının üzerine giden sanatçılar ise acıyı bal eyler ve her negatif duyguyu bir esere dönüştürerek bizleri kendilerine hayran bırakır. Polonyalı ressam Zdzisław Beksiński de o sanatçılardan biri.

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Korkularımızın üzerine gitmek hiç de sandığımız kadar kolay değil iken Polonyalı ressam Zdzisław Beksiński için bu durum adeta çocuk oyuncağı gibi bir şey.

Korkularımızın üzerine gitmek hiç de sandığımız kadar kolay değil iken Polonyalı ressam Zdzisław Beksiński için bu durum adeta çocuk oyuncağı gibi bir şey.

Bizler uykularımızı zehir eden kâbuslarımızı unutmak için kendimize türlü türlü eğlenceler ararken o ise korkularının üzerine gidiyor ve kâbuslarını fırçasıyla tablolara akıtıyor.

Bizler uykularımızı zehir eden kâbuslarımızı unutmak için kendimize türlü türlü eğlenceler ararken o ise korkularının üzerine gidiyor ve kâbuslarını fırçasıyla tablolara akıtıyor.

1929 yılında doğan ve 2005 yılında yaşamını yitiren Polonyalı ressam, hayatı boyunca distopik bir dünya kurdu eserlerinde.

1929 yılında doğan ve 2005 yılında yaşamını yitiren Polonyalı ressam, hayatı boyunca distopik bir dünya kurdu eserlerinde.

Ressamın ürettiklerinin her biri karanlıktı ve çoğu zaman yok oluşu, kaygıyı, korkuyu tasvir ediyordu eserlerinde.

Ressamın ürettiklerinin her biri karanlıktı ve çoğu zaman yok oluşu, kaygıyı, korkuyu tasvir ediyordu eserlerinde.

1980'lerin ortalarına kadar ürettiklerini 'fantastik' olarak görüyordu. Ona göre çizdiği resimlerin hiçbir anlamı yoktu. Bu yüzden olacak ki hiçbirinin bir adı da yoktu.

1980'lerin ortalarına kadar ürettiklerini 'fantastik' olarak görüyordu. Ona göre çizdiği resimlerin hiçbir anlamı yoktu. Bu yüzden olacak ki hiçbirinin bir adı da yoktu.
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Düşler aleminin en derinine dalmayı adeta kendine vazife gören sanatçı, hayatı boyunca rüyalarının fotoğraflarını çekmişcesine onları fırçasından tuvallere akıttı.

Düşler aleminin en derinine dalmayı adeta kendine vazife gören sanatçı, hayatı boyunca rüyalarının fotoğraflarını çekmişcesine onları fırçasından tuvallere akıttı.

Resimlerindeki temaların aksine hayat dolu ve esprili bir kişiliğe sahip olsa da oğlunun yaşamına son vermesi onu derinden etkiledi ve yalnızlaştırdı. Bu acı olaydan sonra kendi sergilerine bile katılamaz bir duruma gelmişti.

Resimlerindeki temaların aksine hayat dolu ve esprili bir kişiliğe sahip olsa da oğlunun yaşamına son vermesi onu derinden etkiledi ve yalnızlaştırdı. Bu acı olaydan sonra kendi sergilerine bile katılamaz bir duruma gelmişti.

Varşova'daki evinde 19 yaşında bir adam tarafından bıçaklanarak öldürülen sanatçı, 2008 yapımı 'Parasomnia' ve 2020 yapımı 'The Empty Man' gibi korku filmlerine de ilham kaynağı oldu.

Varşova'daki evinde 19 yaşında bir adam tarafından bıçaklanarak öldürülen sanatçı, 2008 yapımı 'Parasomnia' ve 2020 yapımı 'The Empty Man' gibi korku filmlerine de ilham kaynağı oldu.

Oscar ödüllü yönetmen Guillermo del Toro da onun en büyük hayranlarından biriydi!

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