İşte Böyle Kaydettiler: 11 Eylül Saldırılarının Yaşandığı Gün Çekilen Videolar Yaşananları Bugüne Taşıyor

11 Eylül 2001'de yaşanan olaylar dünya tarihine derin izler bıraktı, saldırıların üzerinden 24 yıl geçse de bugün bile hâlâ sıkça konuşulmaya ve tartışılmaya devam ediyor. 11 Eylül saldırılarının yaşandığı gün çekilen videolar ise sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkıyor. İşte o videolardan bazıları:

Kaynak