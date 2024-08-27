İşte Böyle Kaydettiler: 11 Eylül Saldırılarının Yaşandığı Gün Çekilen Videolar Yaşananları Bugüne Taşıyor
İşte Böyle Kaydettiler: 11 Eylül Saldırılarının Yaşandığı Gün Çekilen Videolar Yaşananları Bugüne Taşıyor
11 Eylül 2001'de yaşanan olaylar dünya tarihine derin izler bıraktı, saldırıların üzerinden 24 yıl geçse de bugün bile hâlâ sıkça konuşulmaya ve tartışılmaya devam ediyor. 11 Eylül saldırılarının yaşandığı gün çekilen videolar ise sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkıyor. İşte o videolardan bazıları:
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11 Eylül 2001'de bir uçaktan çekilen görüntülerde yolcuların saldırıyı öğrendikleri andaki ilk tepkileri yer alıyor.
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İlk uçağın Kuzey Kulesi'ne çarpmasından saniyeler önce.
Dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un 11 Eylül saldırılarının gerçekleştiğini bir sınıfta öğrendiği anlar.
11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi çatılarında kurtarılacak insanları bulmaya çalışan bir New York Şehri Polis Departmanı'na ait helikopterden görülen manzara.
İkiz Kuleler'e çarpan ikinci uçağa ait görüntüler.
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Dünya Ticaret Merkezi'nin içinden alınan görüntüler.
Saldırılardan 23 yıl sonra ortaya çıkan görüntüler Kei Sugimoto tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
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Kei Sugimo yapay zeka ismi mi🤔? Ama bu saldırı Bush için küçük emperyalizm için büyük bir adımdı? Dünyayı sömürmek ve dönüştürmek için tüm argümanları kullan... Devamını Gör
Hayatımda belkide tek unutamayacağım şey.. Oradaydım..
harry potter okuyarak tv karşısında uyuyakalmış ve bu görüntülerle uyanmış, uyku mahmurluğuyla voldemort saldırdı sanmıştım🙄