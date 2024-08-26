Okullar Açılıyor: Ebeveynler Okula Dönüş Döneminde Nelere Dikkat Etmeli?

Eylül ayı ile birlikte milyonlarca öğrenci için uzun yaz tatili dönemi sona erecek ve sonbaharın gelmesiyle öğrenciler okullarının yolunu tutacak. Okula dönüş dönemi birçok öğrenci için yalnızca tatilin sona ermesi anlamına gelse de okula ilk defa başlayacak çocuklar için durum daha karmaşık ve problemli olabilir. Peki okula dönüş döneminde veliler nelere dikkat etmeli? Gelin okula dönüş döneminde neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli, birlikte mercek altına alalım...

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