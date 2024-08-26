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Okullar Açılıyor: Ebeveynler Okula Dönüş Döneminde Nelere Dikkat Etmeli?

Okullar Açılıyor: Ebeveynler Okula Dönüş Döneminde Nelere Dikkat Etmeli?

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
26.08.2024 - 16:27

Eylül ayı ile birlikte milyonlarca öğrenci için uzun yaz tatili dönemi sona erecek ve sonbaharın gelmesiyle öğrenciler okullarının yolunu tutacak. Okula dönüş dönemi birçok öğrenci için yalnızca tatilin sona ermesi anlamına gelse de okula ilk defa başlayacak çocuklar için durum daha karmaşık ve problemli olabilir. Peki okula dönüş döneminde veliler nelere dikkat etmeli? Gelin okula dönüş döneminde neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli, birlikte mercek altına alalım...

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Okula dönüş birçok öğrencide kaygı ve stres yaratıyor. Bunun temel nedeni akranları tarafından kabul görmeme, dışlanma gibi kaygılar yatıyor.

Okula dönüş birçok öğrencide kaygı ve stres yaratıyor. Bunun temel nedeni akranları tarafından kabul görmeme, dışlanma gibi kaygılar yatıyor.

Özellikle ergenlik dönemlerinde birçok öğrenci fiziksel değişikliğe uğrayabilir. Bu da söz konusu değişimin nasıl karşılanacağı düşüncesi ile miniklerde sosyal fobiye yol açabilir.

İlk defa okula başlayacak çocuklar ise stres haricinde güvenli alan olarak belirledikleri evden uzaklaşacakları için ayrılık kaygısı yaşayabilir ve okula gitmek konusunda ailelerine itirazlar edebilir.

İlk defa okula başlayacak çocuklar ise stres haricinde güvenli alan olarak belirledikleri evden uzaklaşacakları için ayrılık kaygısı yaşayabilir ve okula gitmek konusunda ailelerine itirazlar edebilir.

İlk defa okula başlayacak öğrenciler daha önce okula gitmeyi deneyimlemedikleri için yabancı duyguya karşı korku duyarlar. Onların yaşadıkları korkuyu hafife almamak ve onlarla empati kurup şefkatli bir yaklaşım sergilemek, onların soru işaretlerini dinleyip cevaplamak yapıcı davranışlar olarak sıralanabilir.

Çocukları bu dönemde psikolojik olarak okul dönemine hazırlamak oldukça önemlidir. Adaptasyon süreci evde başlar ve daha sonra okul ile devam eder.

Çocukları bu dönemde psikolojik olarak okul dönemine hazırlamak oldukça önemlidir. Adaptasyon süreci evde başlar ve daha sonra okul ile devam eder.

Çocuklarının kaygılarını anlamak için en başta iyi birer dinleyici olması gereken ebeveynler, miniklerin kafalarındaki soru işaretini giderecek sohbetler başlatmalı ve çocukların okula dönüş için hazırlanmalarına psikolojik açıdan destek vermelidir.

Adaptasyon sürecinde rutin oluşturmak da oldukça önem taşır. Okul döneminde çoğunlukla belirli rutinler ışığında hareket eden öğrencilere bu hazırlık sürecinde de yardımcı olunmalı ve rutinler oluşturulmalıdır.

Adaptasyon sürecinde rutin oluşturmak da oldukça önem taşır. Okul döneminde çoğunlukla belirli rutinler ışığında hareket eden öğrencilere bu hazırlık sürecinde de yardımcı olunmalı ve rutinler oluşturulmalıdır.

Örneğin günün belirli saatlerini okumaya ayırmak ya da bir önceki yılın derslerini birlikte tekrar etmek adaptasyon sürecine katkı verebilir.

Okula adaptasyon sürecinde uyku ve beslenme düzeninin oluşturulması da oldukça önemlidir. Yaz tatilinde geç uyumaya alışan öğrenciler erken kalkmakta zorluk yaşayabilir.

Okula adaptasyon sürecinde uyku ve beslenme düzeninin oluşturulması da oldukça önemlidir. Yaz tatilinde geç uyumaya alışan öğrenciler erken kalkmakta zorluk yaşayabilir.

Okula başlamadan birkaç hafta önce çocuğun uyku saatini öne çekmek gerekir. Yine benzer bir şekilde beslenme düzenine de dikkat edilmeli ve öğle yemeklerini ihmal etmemeleri sağlanmalı.

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Okula adaptasyon için uzmanlardan destek almak da bir o kadar önem taşır. Özellikle bu dönemde okul ve ebeveyn arasında güçlü bir iletişim olması da önemlidir.

Okula adaptasyon için uzmanlardan destek almak da bir o kadar önem taşır. Özellikle bu dönemde okul ve ebeveyn arasında güçlü bir iletişim olması da önemlidir.

Bu dönemde ciddi bir uyum sorunu yaşayan öğrenciler için okul psikologlarından ve rehberlik servislerinden destek alınmalıdır.

Tatil dönüşü demek eğlenceden uzak kalmak demektir. Bir anda keskin bir geçişe hazır olmayan öğrenciler mutsuz olabilir.

Tatil dönüşü demek eğlenceden uzak kalmak demektir. Bir anda keskin bir geçişe hazır olmayan öğrenciler mutsuz olabilir.

Burada ailelere düşen şey yaz günlerindeki kadar pozitif bir ortam yaratmaktır.

Anne ve babasından ayrılıp anaokuluna ya da ilkokul birinci sınıfa başlamakta zorluk çeken çocukların aileleri her şeyden önce bu sorunu sadece kendilerinin yaşamadığını hatırlamalıdır. Her şeyden önce siz sakin olmalısınız ki çocuğunuz da gergin olmasın!

Anne ve babasından ayrılıp anaokuluna ya da ilkokul birinci sınıfa başlamakta zorluk çeken çocukların aileleri her şeyden önce bu sorunu sadece kendilerinin yaşamadığını hatırlamalıdır. Her şeyden önce siz sakin olmalısınız ki çocuğunuz da gergin olmasın!

Bu problem hayatında ilk defa okul hayatına adım atan bir minik öğrencinin ebeveyni olan herkesin yaşadığı ortak sorundur. Bu bilinçle hareket etmek ve sıkışıldığında uzmanlardan destek almak süreci en az sıkıntıyla atlatmanızı sağlayabilir.

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