Okullar Açılıyor: Ebeveynler Okula Dönüş Döneminde Nelere Dikkat Etmeli?
Okullar Açılıyor: Ebeveynler Okula Dönüş Döneminde Nelere Dikkat Etmeli?
Eylül ayı ile birlikte milyonlarca öğrenci için uzun yaz tatili dönemi sona erecek ve sonbaharın gelmesiyle öğrenciler okullarının yolunu tutacak. Okula dönüş dönemi birçok öğrenci için yalnızca tatilin sona ermesi anlamına gelse de okula ilk defa başlayacak çocuklar için durum daha karmaşık ve problemli olabilir. Peki okula dönüş döneminde veliler nelere dikkat etmeli? Gelin okula dönüş döneminde neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli, birlikte mercek altına alalım...
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Okula dönüş birçok öğrencide kaygı ve stres yaratıyor. Bunun temel nedeni akranları tarafından kabul görmeme, dışlanma gibi kaygılar yatıyor.
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İlk defa okula başlayacak çocuklar ise stres haricinde güvenli alan olarak belirledikleri evden uzaklaşacakları için ayrılık kaygısı yaşayabilir ve okula gitmek konusunda ailelerine itirazlar edebilir.
Çocukları bu dönemde psikolojik olarak okul dönemine hazırlamak oldukça önemlidir. Adaptasyon süreci evde başlar ve daha sonra okul ile devam eder.
Adaptasyon sürecinde rutin oluşturmak da oldukça önem taşır. Okul döneminde çoğunlukla belirli rutinler ışığında hareket eden öğrencilere bu hazırlık sürecinde de yardımcı olunmalı ve rutinler oluşturulmalıdır.
Okula adaptasyon sürecinde uyku ve beslenme düzeninin oluşturulması da oldukça önemlidir. Yaz tatilinde geç uyumaya alışan öğrenciler erken kalkmakta zorluk yaşayabilir.
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Okula adaptasyon için uzmanlardan destek almak da bir o kadar önem taşır. Özellikle bu dönemde okul ve ebeveyn arasında güçlü bir iletişim olması da önemlidir.
Tatil dönüşü demek eğlenceden uzak kalmak demektir. Bir anda keskin bir geçişe hazır olmayan öğrenciler mutsuz olabilir.
Anne ve babasından ayrılıp anaokuluna ya da ilkokul birinci sınıfa başlamakta zorluk çeken çocukların aileleri her şeyden önce bu sorunu sadece kendilerinin yaşamadığını hatırlamalıdır. Her şeyden önce siz sakin olmalısınız ki çocuğunuz da gergin olmasın!
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