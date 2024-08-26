Milyonlarca Yürek, Akıllarda Tek Soru: Kulaklarımız Neden Çınlar?
Milyonlarca Yürek, Akıllarda Tek Soru: Kulaklarımız Neden Çınlar?
Kulak çınlaması birçok kişinin zaman zaman yaşayabileceği bir durum. Bazen öylesine fazla yaşanabiliyor ki kişinin hayatını adeta kâbusa çeviriyor. Peki bu problem neden kaynaklanıyor? Kulak çınlamasını masaya yatıralım...
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Kulak çınlaması günlük hayatta birçok insanın başına gelebiliyor. Yaygın inanışın aksine aslında kulakta bir işitme kaybına yol açmıyor bu sorun.
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Kulak çınlamasının ilk nedenleri arasında istikrarlı bir şekilde yüksek sese maruz kalmak var. Yüksek sesler kulaktaki duyarlı organcık olan koklea'nın hücrelerine zarar veriyor ve böylelikle çınlama oluşuyor.
İş gereği sistematik bir şekilde yüksek sese maruz kalan marangozlar ya da inşaat işçileri arasında kulak çınlaması tam da bu yüzden yaygın görülebiliyor.
Bir diğer sebep arasında kulakta meydana gelen enfeksiyonlar var. Bazı ilaçların yan etkileri arasında da kulak çınlaması var.
Bunlar haricinde yüksek tansiyon problemi olanlar ya da kalp rahatsızlıklarına sahip olanlarda da kulak çınlaması görülebiliyor.
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Stresli bir çalışma hayatına sahip olmak ya da fazla alkol ve tütün ürünleri kullanmak da çınlamanın şiddetini artırabilir.
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