Herkes Onu 40'larında Sanıyor: 75 Yaşındaki Çinli Adamı Görenler Küçük Dilini Yutuyor!
Herkes Onu 40'larında Sanıyor: 75 Yaşındaki Çinli Adamı Görenler Küçük Dilini Yutuyor!
Her gün erken uyanıyor, kahvaltısını yapıyor ve sonra yürüyüşe çıkıyor. Düzenli olarak tam 40 senedir spor yapan Çinli adamın gerçek yaşı ise 75!
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Yang Xinmin adlı Çinli adam her ne kadar 75 yaşında olsa da yaşını asla göstermiyor, görenler onun 40'lı yaşlarında olduğunu düşünüyor.
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Fitness eğitmenliği yapan Xinmin, her sabah güne erken başlıyor, kahvaltısını yapıyor ve daha sonrasında spora başlıyor.
1980'li yılların başında vücut geliştirmeye merak salan Xinmin, ilham kaynağının aktör Arnold Schwarzenegger olduğunu söylüyor.
İngiltere merkezli Daily Mail gazetesine konuşan Xinmin, şunları söylüyor: "Egzersiz hayatımın en önemli kısmını oluşturuyor."
"Sanılanın aksine şampiyon olmak gibi hedeflerim yok. Amacım sağlıklı kalmak ve enerjimi koruyarak daha yavaş yaşlanmak."
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Protein ağırlıklı beslenen Xinmin kahvaltıda 6-8 adet yumurta, domates, salatalık, yulaf ezmesi ve tavuk göğsü yediğini söylüyor.
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ben daha 70 yaşında gibiyim amk bu nasıl 70
tebrikler delikanlı