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"A2 Seviyesinde Türkçesi Var": Sokakta Dolaşırken Sahibi Çağırınca Eve Gelen Kedi "Akıl Küpü!" Dedirtti

"A2 Seviyesinde Türkçesi Var": Sokakta Dolaşırken Sahibi Çağırınca Eve Gelen Kedi "Akıl Küpü!" Dedirtti

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
25.08.2024 - 17:53

En büyük hayvan dostlarımızdan biri elbette kediler. Sokakta, evde, gittiğimiz her yerde karşımıza çıkan bu dünya minnoşu kediler arasında bir tanesi var ki şu ara X kullanıcılarının dilinde!

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Kedişkomuz sokakta patilerini vura vura dolaşıyor, biz de onu kameraya alan ağabeyimizin kadrajından her şeyi takip ediyoruz.

Kedişkomuz sokakta patilerini vura vura dolaşıyor, biz de onu kameraya alan ağabeyimizin kadrajından her şeyi takip ediyoruz.

Sonra bu sevimli velet bizzat bu ağabey tarafından "Hadi eve" denilerek eve çağırılıyor. Minnoş da "Miyav!" diyerek evin yolunu tutuyor.

Sonra bu sevimli velet bizzat bu ağabey tarafından "Hadi eve" denilerek eve çağırılıyor. Minnoş da "Miyav!" diyerek evin yolunu tutuyor.

Kapıdan içeri "Miyaaaav!" diyerek giren bu sevimli kedi bireyimiz derhal kendini kırmızı kilimin üzerine bırakıyor.

Kapıdan içeri "Miyaaaav!" diyerek giren bu sevimli kedi bireyimiz derhal kendini kırmızı kilimin üzerine bırakıyor.

E tabii bu şahane vefalı hareketi ödülsüz kalmıyor, ağabeyimiz kendisini yarı yolda bırakmayan minnoşa balıklı bir menü hazırlıyor!

E tabii bu şahane vefalı hareketi ödülsüz kalmıyor, ağabeyimiz kendisini yarı yolda bırakmayan minnoşa balıklı bir menü hazırlıyor!

İşte o sevimli anlar:

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X kullanıcılarının da dikkatini çeken minnoşun bu videosuna gelen tepkilerden bazıları şöyle:

X kullanıcılarının da dikkatini çeken minnoşun bu videosuna gelen tepkilerden bazıları şöyle:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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