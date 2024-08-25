"A2 Seviyesinde Türkçesi Var": Sokakta Dolaşırken Sahibi Çağırınca Eve Gelen Kedi "Akıl Küpü!" Dedirtti
"A2 Seviyesinde Türkçesi Var": Sokakta Dolaşırken Sahibi Çağırınca Eve Gelen Kedi "Akıl Küpü!" Dedirtti
En büyük hayvan dostlarımızdan biri elbette kediler. Sokakta, evde, gittiğimiz her yerde karşımıza çıkan bu dünya minnoşu kediler arasında bir tanesi var ki şu ara X kullanıcılarının dilinde!
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Kedişkomuz sokakta patilerini vura vura dolaşıyor, biz de onu kameraya alan ağabeyimizin kadrajından her şeyi takip ediyoruz.
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Sonra bu sevimli velet bizzat bu ağabey tarafından "Hadi eve" denilerek eve çağırılıyor. Minnoş da "Miyav!" diyerek evin yolunu tutuyor.
Kapıdan içeri "Miyaaaav!" diyerek giren bu sevimli kedi bireyimiz derhal kendini kırmızı kilimin üzerine bırakıyor.
E tabii bu şahane vefalı hareketi ödülsüz kalmıyor, ağabeyimiz kendisini yarı yolda bırakmayan minnoşa balıklı bir menü hazırlıyor!
İşte o sevimli anlar:
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X kullanıcılarının da dikkatini çeken minnoşun bu videosuna gelen tepkilerden bazıları şöyle:
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