Tansiyonu Düşenler, Yalın Şarkısı Paylaşanlar... İngiltere'ye Uçan Ferdi Kadıoğlu İçin Hüzünlü Paylaşımlar
Tansiyonu Düşenler, Yalın Şarkısı Paylaşanlar... İngiltere'ye Uçan Ferdi Kadıoğlu İçin Hüzünlü Paylaşımlar
Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın sol bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig takımlarından Brighton ile her an imzayı atabilir. Kara haberin tez duyulması gibi sosyal medyayı aniden saran bu transfer haberi X kullanıcılarını hüzünlere gark etti!
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Kimi Yalın'dan 'Sonsuz Ol' şarkısının sözlerini paylaştı, kiminin tansiyonu düştü, kimi ise "Durun arkadaşlar, adam ölmedi, tövbe!" moduna girdi!
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Bir süredir İngiltere'ye transfer olacağı konuşulan Ferdi Kadıoğlu'nun havalimanında çekilen bir görüntüsü X kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
Havalimanında çekilen bu görüntüde tek başına beklemede olan Ferdi Kadıoğlu için yapılan yorumlar ise oldukça hüzün doluydu.
İşte adeta 'drama denizi'nde boğulan o kullanıcıların yaptığı yorumlardan bazıları:
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