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Tansiyonu Düşenler, Yalın Şarkısı Paylaşanlar... İngiltere'ye Uçan Ferdi Kadıoğlu İçin Hüzünlü Paylaşımlar

Tansiyonu Düşenler, Yalın Şarkısı Paylaşanlar... İngiltere'ye Uçan Ferdi Kadıoğlu İçin Hüzünlü Paylaşımlar

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
23.08.2024 - 22:32

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın sol bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig takımlarından Brighton ile her an imzayı atabilir. Kara haberin tez duyulması gibi sosyal medyayı aniden saran bu transfer haberi X kullanıcılarını hüzünlere gark etti!

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Kimi Yalın'dan 'Sonsuz Ol' şarkısının sözlerini paylaştı, kiminin tansiyonu düştü, kimi ise "Durun arkadaşlar, adam ölmedi, tövbe!" moduna girdi!

Kimi Yalın'dan 'Sonsuz Ol' şarkısının sözlerini paylaştı, kiminin tansiyonu düştü, kimi ise "Durun arkadaşlar, adam ölmedi, tövbe!" moduna girdi!

Bir süredir İngiltere'ye transfer olacağı konuşulan Ferdi Kadıoğlu'nun havalimanında çekilen bir görüntüsü X kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Bir süredir İngiltere'ye transfer olacağı konuşulan Ferdi Kadıoğlu'nun havalimanında çekilen bir görüntüsü X kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Havalimanında çekilen bu görüntüde tek başına beklemede olan Ferdi Kadıoğlu için yapılan yorumlar ise oldukça hüzün doluydu.

Havalimanında çekilen bu görüntüde tek başına beklemede olan Ferdi Kadıoğlu için yapılan yorumlar ise oldukça hüzün doluydu.

İşte adeta 'drama denizi'nde boğulan o kullanıcıların yaptığı yorumlardan bazıları:

İşte adeta 'drama denizi'nde boğulan o kullanıcıların yaptığı yorumlardan bazıları:
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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