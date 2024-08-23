Tansiyonu Düşenler, Yalın Şarkısı Paylaşanlar... İngiltere'ye Uçan Ferdi Kadıoğlu İçin Hüzünlü Paylaşımlar

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın sol bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig takımlarından Brighton ile her an imzayı atabilir. Kara haberin tez duyulması gibi sosyal medyayı aniden saran bu transfer haberi X kullanıcılarını hüzünlere gark etti!