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Her An Açıklanabilir: Fenerbahçe'nin Yıldızı Ferdi Kadıoğlu Brighton Yolcusu!

Her An Açıklanabilir: Fenerbahçe'nin Yıldızı Ferdi Kadıoğlu Brighton Yolcusu!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
23.08.2024 - 20:53

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig yolcusu... Son haberlere göre İngiliz kulüp Brighton'la anlaştığı konuşulan Ferdi Kadıoğlu, mavi beyazlı kulüp ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Fenerbahçe'nin Hollanda doğumlu sol beki Ferdi Kadıoğlu'nun bir süredir konuşulan İngiltere transferi sonunda gerçekleşiyor.

Fenerbahçe'nin Hollanda doğumlu sol beki Ferdi Kadıoğlu'nun bir süredir konuşulan İngiltere transferi sonunda gerçekleşiyor.

Öğrenilen son bilgilere göre 25 yaşındaki milli futbolcu, Premier Lig temsilcisi Brighton'la 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Öğrenilen son bilgilere göre 25 yaşındaki milli futbolcu, Premier Lig temsilcisi Brighton'la 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Brighton, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro'nun üzerinde bir transfer ücreti ödeyecek.

Brighton, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro'nun üzerinde bir transfer ücreti ödeyecek.

X'te 1.5 milyon takipçisi olan Yağız Sabuncuoğlu, yaptığı paylaşımla Ferdi'nin 23 Ağustos akşamı uçakla İngiltere'ye havalandığını söyledi.

Sabuncoğlu ayrıca sözleşmede 1 yıl da opsiyon olacağını belirtti.

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İngiltere'de yayın yapan Sport Witness adlı spor sitesi ise Fenerbahçe ile Brighton'ın tam 35.2 milyon Euro'da anlaştığını paylaştı. Transferin kısa bir süre içinde duyurulması bekleniyor.

İngiltere'de yayın yapan Sport Witness adlı spor sitesi ise Fenerbahçe ile Brighton'ın tam 35.2 milyon Euro'da anlaştığını paylaştı. Transferin kısa bir süre içinde duyurulması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada ise şunlar denildi: "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere’ye gidecektir."

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