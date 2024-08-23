Her An Açıklanabilir: Fenerbahçe'nin Yıldızı Ferdi Kadıoğlu Brighton Yolcusu!

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig yolcusu... Son haberlere göre İngiliz kulüp Brighton'la anlaştığı konuşulan Ferdi Kadıoğlu, mavi beyazlı kulüp ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

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