Her An Açıklanabilir: Fenerbahçe'nin Yıldızı Ferdi Kadıoğlu Brighton Yolcusu!
Her An Açıklanabilir: Fenerbahçe'nin Yıldızı Ferdi Kadıoğlu Brighton Yolcusu!
Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig yolcusu... Son haberlere göre İngiliz kulüp Brighton'la anlaştığı konuşulan Ferdi Kadıoğlu, mavi beyazlı kulüp ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
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Fenerbahçe'nin Hollanda doğumlu sol beki Ferdi Kadıoğlu'nun bir süredir konuşulan İngiltere transferi sonunda gerçekleşiyor.
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Öğrenilen son bilgilere göre 25 yaşındaki milli futbolcu, Premier Lig temsilcisi Brighton'la 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Brighton, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro'nun üzerinde bir transfer ücreti ödeyecek.
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İngiltere'de yayın yapan Sport Witness adlı spor sitesi ise Fenerbahçe ile Brighton'ın tam 35.2 milyon Euro'da anlaştığını paylaştı. Transferin kısa bir süre içinde duyurulması bekleniyor.
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