TikTok Kullanıcısı İsyan Etti: "Benim Adım 'Eda Erdem'in Kapalı Hali' Değil"
TikTok Kullanıcısı İsyan Etti: "Benim Adım 'Eda Erdem'in Kapalı Hali' Değil"
İnsanları fiziksel görünümleri sebebiyle birbirlerine benzetebiliyoruz ama bu durum bazen can sıkıcı hale gelebiliyor. Filenin Sultanları ve Fenerbahçe Medicana'nın kaptanı Eda Erdem Dündar'a benzetilen bir TikTok kullanıcısı bir video çekerek benzerlik durumuna isyan etti.
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Fenerbahçe Medicana ve Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem Dündar'ın öylesine karakteristik bir suratı var ki onu bir başka ünlüye benzeten pek de çıkmadı.
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Gelin görün ki şu aralar Eda Erdem Dündar, başarılarının haricinde bir başka konu sebebiyle de sosyal medya kullanıcılarının dilinde!
TikTok'ta videolar çeken ve 8 bin takipçisi olan Fatma isimli sosyal medya kullanıcısı, kendisini Eda Erdem Dündar'a benzetenlerin mesaj yağmuruna tutulmuş durumda.
Bu benzerlik durumundan ötürü bir video çekip adeta isyan eden Fatma adlı kullanıcı şunları söyledi:
"Arkadaşlar, benim adım 'Eda Erdem kapalı hali' değil, 'Kate Moss'un kapalı hali' hiç değil. Benim adım Fatma. Teşekkürler memnun oldum."
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İşte o video:
Videoya gelen tepkilerden bazıları ise şöyle:
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Gamze Özçelik'e benzetenler de oldu.
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Kullanıcıyı Youtuber Meryem Can'a benzetenler de çıktı.
Oyuncu Selin Demiratar da kullanıcının benzetildiği bir diğer isim oldu.
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