TikTok Kullanıcısı İsyan Etti: "Benim Adım 'Eda Erdem'in Kapalı Hali' Değil"

İnsanları fiziksel görünümleri sebebiyle birbirlerine benzetebiliyoruz ama bu durum bazen can sıkıcı hale gelebiliyor. Filenin Sultanları ve Fenerbahçe Medicana'nın kaptanı Eda Erdem Dündar'a benzetilen bir TikTok kullanıcısı bir video çekerek benzerlik durumuna isyan etti.