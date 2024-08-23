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İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
23.08.2024 - 16:36

Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz birbirinden ilginç 10 haritayı sizler için bir araya getirdik. İncelemelere doyamayacağınız bu haritalar hayata bakış açınızı dahi değiştirebilir. Gelin birlikte inceleyelim.

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1. Çaya 'chai' ve türevlerini diyenler sarı ile 'tea' ve türevlerini diyenler yeşil ile gösterilmiş.

1. Çaya 'chai' ve türevlerini diyenler sarı ile 'tea' ve türevlerini diyenler yeşil ile gösterilmiş.

2. Hükümdarlarını yerli siyasi figürlerin etkisiyle idam eden ülkeler kırmızı renkle gösterilmiş. Mavi ile gösterilenler ise idam sürecinde dış destek alanlar.

2. Hükümdarlarını yerli siyasi figürlerin etkisiyle idam eden ülkeler kırmızı renkle gösterilmiş. Mavi ile gösterilenler ise idam sürecinde dış destek alanlar.

3. Birinci Dünya Savaşı'ndaki can kayıpları.

3. Birinci Dünya Savaşı'ndaki can kayıpları.

4. 23 Ağustos 1989'da Estonya, Letonya ve Litvanya'dan 2 milyon insan 675.5 kilometre uzunluğunda el ele verdi ve bir insan zinciri oluşturdu. Bu olay 'Baltık Yolu' olarak adlandırıldı.

4. 23 Ağustos 1989'da Estonya, Letonya ve Litvanya'dan 2 milyon insan 675.5 kilometre uzunluğunda el ele verdi ve bir insan zinciri oluşturdu. Bu olay 'Baltık Yolu' olarak adlandırıldı.

5. Finlandiya'nın Neitokainen bölgesindeki bir göl tıpkı ülkenin haritası görünümünde!

5. Finlandiya'nın Neitokainen bölgesindeki bir göl tıpkı ülkenin haritası görünümünde!
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6. İran'ın bölgelerinde en sık görülen yöresel halı desenleri.

6. İran'ın bölgelerinde en sık görülen yöresel halı desenleri.

7. Renklendirilen her bölge dünya nüfusunun yüzde 10'unu oluşturuyor.

7. Renklendirilen her bölge dünya nüfusunun yüzde 10'unu oluşturuyor.

8. Penguenlerin doğal yaşam alanları yeşil ile gösterilmiş.

8. Penguenlerin doğal yaşam alanları yeşil ile gösterilmiş.

9. Kanada nüfusunun yüzde 50'si kırmızı çizginin altındaki küçük bölgede yaşıyor!

9. Kanada nüfusunun yüzde 50'si kırmızı çizginin altındaki küçük bölgede yaşıyor!

10. Dünyadaki en uzun tren yolculuğu Portekiz'den Vietnam'a uzanıyor!

10. Dünyadaki en uzun tren yolculuğu Portekiz'den Vietnam'a uzanıyor!

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