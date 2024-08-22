Koparmamak Lazımmış: Burun Kıllarımız Aslında Sağlığımızı Kurtarıyor!
Koparmamak Lazımmış: Burun Kıllarımız Aslında Sağlığımızı Kurtarıyor!
Estetik bir görünüm için burun kıllarımız bizi biraz fazla rahatsız ediyor olabilir. Ama sağlığımız açısından aslında onlara muhtacız! Gelin burun kıllarınızı neden koparmamanız gerektiğini masaya yatıralım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD'deki New York Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan Erich Voigt, burun kıllarımızın hayati bir önem taşıdığını ve aslında onları koparmamamız gerektiğini söylüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu noktada burun kıllarımızı daha yakından tanımakta fayda var. Aslında iki tip kıl var. İlki koparma ihtiyacı içine girdiğimiz vibrissa, diğeri ise mukusu geriye iten mikroskobik silia.
Ön tarafta duran ve zaman zaman bizi çileden çıkartan vibrissalar burnumuza büyük parçaların kaçmasını engellemek için adeta bekçi görevindeler.
Bu vibrissaları kopartmanız halinde burnunuza nohut büyüklüğünde bir cisim kaçabilir ve bir anda hayatınız tehlikeye dahi girebilir! Yani bir burun kılını koparmanız demek bakterilerin burnunuzdan içeri hücum etmesini kolaylaştırmanız demek!
Şimdi burası çok önemli: Burnumuza kan taşıyan damarlar biraz daha yukarı çıktıklarında beyne kan taşıyan damarlarla birleşiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yani olası bir kötü senaryoda enfeksiyon beyninize ulaşabilir, menenjit ya da beyin apsesi gibi rahatsızlıklarla 'burun buruna' gelebilirsiniz!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın