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Koparmamak Lazımmış: Burun Kıllarımız Aslında Sağlığımızı Kurtarıyor!

Koparmamak Lazımmış: Burun Kıllarımız Aslında Sağlığımızı Kurtarıyor!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 23:18

Estetik bir görünüm için burun kıllarımız bizi biraz fazla rahatsız ediyor olabilir. Ama sağlığımız açısından aslında onlara muhtacız! Gelin burun kıllarınızı neden koparmamanız gerektiğini masaya yatıralım...

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ABD'deki New York Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan Erich Voigt, burun kıllarımızın hayati bir önem taşıdığını ve aslında onları koparmamamız gerektiğini söylüyor.

ABD'deki New York Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan Erich Voigt, burun kıllarımızın hayati bir önem taşıdığını ve aslında onları koparmamamız gerektiğini söylüyor.

Bu noktada burun kıllarımızı daha yakından tanımakta fayda var. Aslında iki tip kıl var. İlki koparma ihtiyacı içine girdiğimiz vibrissa, diğeri ise mukusu geriye iten mikroskobik silia.

Bu noktada burun kıllarımızı daha yakından tanımakta fayda var. Aslında iki tip kıl var. İlki koparma ihtiyacı içine girdiğimiz vibrissa, diğeri ise mukusu geriye iten mikroskobik silia.

Ön tarafta duran ve zaman zaman bizi çileden çıkartan vibrissalar burnumuza büyük parçaların kaçmasını engellemek için adeta bekçi görevindeler.

Ön tarafta duran ve zaman zaman bizi çileden çıkartan vibrissalar burnumuza büyük parçaların kaçmasını engellemek için adeta bekçi görevindeler.

Bu vibrissaları kopartmanız halinde burnunuza nohut büyüklüğünde bir cisim kaçabilir ve bir anda hayatınız tehlikeye dahi girebilir! Yani bir burun kılını koparmanız demek bakterilerin burnunuzdan içeri hücum etmesini kolaylaştırmanız demek!

Bu vibrissaları kopartmanız halinde burnunuza nohut büyüklüğünde bir cisim kaçabilir ve bir anda hayatınız tehlikeye dahi girebilir! Yani bir burun kılını koparmanız demek bakterilerin burnunuzdan içeri hücum etmesini kolaylaştırmanız demek!

Şimdi burası çok önemli: Burnumuza kan taşıyan damarlar biraz daha yukarı çıktıklarında beyne kan taşıyan damarlarla birleşiyor.

Şimdi burası çok önemli: Burnumuza kan taşıyan damarlar biraz daha yukarı çıktıklarında beyne kan taşıyan damarlarla birleşiyor.
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Yani olası bir kötü senaryoda enfeksiyon beyninize ulaşabilir, menenjit ya da beyin apsesi gibi rahatsızlıklarla 'burun buruna' gelebilirsiniz!

Yani olası bir kötü senaryoda enfeksiyon beyninize ulaşabilir, menenjit ya da beyin apsesi gibi rahatsızlıklarla 'burun buruna' gelebilirsiniz!

İşte bu yüzden burun kıllarınızı kökünden koparmadan önce bir daha düşünmelisiniz...

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