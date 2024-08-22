Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Bu ilginç karelerle zamanda yolculuk yapmaya hazırsanız başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teorik fizikçi Albert Einstein hayatını kaybettiğinde çalışma masası bu haldeydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Eyfel Kulesi henüz tamamlanmamışken çekilen bir kare.
2022'de hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth henüz 18 yaşındayken.
1886-1902 yılları arasında bir kot markasının ürettiği dünyanın ilk kot pantolonlarından biri.
15 Nisan 1912'de batan Titanic gemisinin cankurtaran botlarından biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD'nin 16'ncı başkanı Abraham Lincoln'ün 1861 yılında çekilen portresi.
1940'larda uçuş görevlisi olmak için aranan şartlar.
1920'lerin Hong Kong'undan bir kare.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın