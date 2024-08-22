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Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar

Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar

İlginç Fotoğraflar
Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 17:01

Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Bu ilginç karelerle zamanda yolculuk yapmaya hazırsanız başlayalım!

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Teorik fizikçi Albert Einstein hayatını kaybettiğinde çalışma masası bu haldeydi.

Teorik fizikçi Albert Einstein hayatını kaybettiğinde çalışma masası bu haldeydi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Eyfel Kulesi henüz tamamlanmamışken çekilen bir kare.

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Eyfel Kulesi henüz tamamlanmamışken çekilen bir kare.

2022'de hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth henüz 18 yaşındayken.

2022'de hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth henüz 18 yaşındayken.

1886-1902 yılları arasında bir kot markasının ürettiği dünyanın ilk kot pantolonlarından biri.

1886-1902 yılları arasında bir kot markasının ürettiği dünyanın ilk kot pantolonlarından biri.

15 Nisan 1912'de batan Titanic gemisinin cankurtaran botlarından biri.

15 Nisan 1912'de batan Titanic gemisinin cankurtaran botlarından biri.
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ABD'nin 16'ncı başkanı Abraham Lincoln'ün 1861 yılında çekilen portresi.

ABD'nin 16'ncı başkanı Abraham Lincoln'ün 1861 yılında çekilen portresi.

1940'larda uçuş görevlisi olmak için aranan şartlar.

1940'larda uçuş görevlisi olmak için aranan şartlar.

1920'lerin Hong Kong'undan bir kare.

1920'lerin Hong Kong'undan bir kare.

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