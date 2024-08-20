Birçoğumuz Yanlış Biliyor: Kışın En Büyük İlaç Soğuk Duş Almakmış!
Birçoğumuz Yanlış Biliyor: Kışın En Büyük İlaç Soğuk Duş Almakmış!
Mevsim kış ve siz yatak döşek hastasınız. Aklınıza gelecek ilk şeyler muhtemelen sıcak bir çorba içmek, bol bol meyve tüketmek ve her bulduğunuz fırsatta sıcak bitki çayları tüketmek olacak. Peki ya size kış aylarında soğuk duş almanın en büyük ilaçlardan biri olduğunu söylesek tepkiniz ne olur? Gelin soğuk duşun faydalarına bakalım.
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2016 yılında PLOS One adlı akademik dergide yayımlanan bir araştırma bugüne kadar soğuk duşun faydalarını fazla hafife aldığımızı gösteriyor.
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Ocak ve Mart 2015 tarihleri arasında yaşları 18 ile 65 arasında değişen 3 bin 18 katılımcı üzerinde yürütülen araştırmalarda deneklerden 30, 60 ve 90 saniyelik sürelerde soğuk duş almaları istendi.
Deneklerin soğuk duş alma dönemleri bittikten sonra 60 gün boyunca normal hayatlarındaki gibi duş almayı sürdürdü.
Sonuç dikkat çekiciydi. Araştırma sonucunda hastalıktan dolayı işe gelememe durumlarında yüzde 29'luk bir azalma tespit edildi.
Üstelik kışın soğuk duş almanın faydaları sadece hastalıklara daha az yakalanmakla sınırlı değildi. Kişiler daha enerjik ve zinde hissediyorlardı kendilerini!
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