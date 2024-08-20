Birçoğumuz Yanlış Biliyor: Kışın En Büyük İlaç Soğuk Duş Almakmış!

Mevsim kış ve siz yatak döşek hastasınız. Aklınıza gelecek ilk şeyler muhtemelen sıcak bir çorba içmek, bol bol meyve tüketmek ve her bulduğunuz fırsatta sıcak bitki çayları tüketmek olacak. Peki ya size kış aylarında soğuk duş almanın en büyük ilaçlardan biri olduğunu söylesek tepkiniz ne olur? Gelin soğuk duşun faydalarına bakalım.

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