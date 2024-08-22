Arkadaşım Eşek, Ormancı, Arkadaş, Güneye Giderken: Yayınlandıkları Dönem Yasaklanmış Şarkılar

Barış Manço'nun 'Arkadaşım Eşek'i, Müzeyyen Senar'ın 'Ormancı'sı, Bulutsuzluk Özlemi'nin 'Güneye Giderken'i, Melike Demirağ'ın 'Arkadaş' şarkısı... Bu şarkıların her biri günümüzde birer klasik olarak görülse de yayınlandıkları dönemlerde TRT'nin onayından geçemedi ve yasaklarla karşıya karşıya kaldı. İşte Türkiye'nin yakın tarihinde çeşitli gerekçelerle yasaklanmış o şarkılar!