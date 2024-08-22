Arkadaşım Eşek, Ormancı, Arkadaş, Güneye Giderken: Yayınlandıkları Dönem Yasaklanmış Şarkılar
Arkadaşım Eşek, Ormancı, Arkadaş, Güneye Giderken: Yayınlandıkları Dönem Yasaklanmış Şarkılar
Barış Manço'nun 'Arkadaşım Eşek'i, Müzeyyen Senar'ın 'Ormancı'sı, Bulutsuzluk Özlemi'nin 'Güneye Giderken'i, Melike Demirağ'ın 'Arkadaş' şarkısı... Bu şarkıların her biri günümüzde birer klasik olarak görülse de yayınlandıkları dönemlerde TRT'nin onayından geçemedi ve yasaklarla karşıya karşıya kaldı. İşte Türkiye'nin yakın tarihinde çeşitli gerekçelerle yasaklanmış o şarkılar!
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Barış Manço'nun en bilinen şarkılarından 'Arkadaşım Eşek'in yasaklanma sebebi bir insanın arkadaşının eşek olamayacağıymış! Manço'ya eşek yerine 'kuzu' demesi dahi önerilmiş.
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Melike Demirağ'ın bugün dahi ezbere söylenen şarkısı 'Arkadaş', üstü kapalı komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle yasaklanmış.
"Canım abim vurma beni, bu dünyadan alma beni, dökülür mü kardeş kanı?" gibi sözlere sahip olan ve 22 yaşında öldürülen Güldünya Tören'den etkilenerek şarkıyı yazan rock'çı Aylin Aslım'ın 'Güldünya' şarkısının 2007 yılındaki haberlerde TRT denetiminden geçemediği basında geniş yankı bulmuştu.
Trajik hayat hikâyesiyle son dönemde genç nesillerin de daha yakından tanıdığı Bergen'in ünlü 'Acıların Kadını' şarkısı 'insanların ruh halini kötü yönde etkilediği' gerekçesiyle yasaklanmış.
Bulutsuzluk Özlemi'nin en bilinen şarkılarından 'Güneye Giderken' şarkısı bir dönem "Solda Güneş yükseliyordu" cümlesindeki 'solculuk' iması nedeniyle yasaklı şarkılardan biriydi.
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Müzeyyen Senar'ın en meşhur eserlerinden 'Ormancı', ormancıların devletin memuru olması ve ormancılara, dolayısıyla da devlete yergi ve sitem yapıldığı gerekçesiyle yasaklanmıştı.
Musa Eroğlu'nun en bilinen eserlerinden 'Yolun Sonu' insanların hayata son vermelerini teşvik ettiği gerekçesiyle yasaklı eserler arasında kendine yer bulmuştu.
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