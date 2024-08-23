Saç Koyu, Sakal Kızıl: Neden Bazı Erkeklerin Suratında 'Ton Farkı' Var?
Saç Koyu, Sakal Kızıl: Neden Bazı Erkeklerin Suratında 'Ton Farkı' Var?
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Koyu saçlı adamlar kızıl sakallara sahip olabiliyor ve saçlarının koyu olmasında herhangi bir boya katkısı da yok! İyi de nasıl olabiliyor bu 'ton farkı' diye merak ediyor musunuz?
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Hollandalı genetik bilimci Petra Haak-Bloem, erkeklerdeki bu farklılığın kökeninin bilimsel bir açıklaması olduğunu söylüyor.
'MC1R' olarak bilinen gendeki bir mutasyon bu farklılığın altında yatan temel sebep olarak görülüyor. 'MC1R' geni, saç hücrelerindeki pigmenti kontrol ediyor.
Saçımızın rengi iki farklı pigmentin oranıyla şekilleniyor. Ömelanin pigmenti siyah, feomelanin ise kızıl tonları açığa çıkartıyor. Örneğin siyah saçlı birinde sadece ömelanin pigmenti devrede. Kızıl saçlarda ise feomelanin bulunuyor.
Peki erkeklerin suratındaki saç ve sakalları arasındaki ton farkının sebebi ne? Cevabı mutasyonla alakalı. 'MC1R' geninde çift mutasyon yerine tek bir mutasyon olduğunda tam da bu farklılık doğmuş oluyor.
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Yani koyu saç ve kızıl sakal olayında yalnızca bir adet mutasyona uğramış gen oluyor, sonuç da işte bu şekilde 'ton farkı' yaratıyor.
Kızıl saç sadece vücudun bazı bölümlerinde kendini belli ediyor ve çoğu zaman bu, sakal oluyor. Saçlar ise koyu kalıyor.
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Arkadaş yıllardan beri merak ederdim niye böyle? saçlarım simsiyah sakallarım kızıl çıkıyor ve ben bu durumdan hep şikayet edip sakal bırakamadım megerse seb... Devamını Gör