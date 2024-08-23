Aslında O da Tüy Döküyormuş: İran Kedisi Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler

Karakteristik surat ifadesi, kendine has surat ifadesi ve özellikle de gösterişli tüyleri ile Pers ya da Fars kedisi olarak da bilinen İran kedisinin şanı sınırları aşmış durumda. Dünyanın belki de en çok bilinen kedi türlerinden biri olan İran kedisine dair bilmeniz gereken her şeyi bir araya getirdik.

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