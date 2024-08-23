Aslında O da Tüy Döküyormuş: İran Kedisi Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler
Aslında O da Tüy Döküyormuş: İran Kedisi Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler
Karakteristik surat ifadesi, kendine has surat ifadesi ve özellikle de gösterişli tüyleri ile Pers ya da Fars kedisi olarak da bilinen İran kedisinin şanı sınırları aşmış durumda. Dünyanın belki de en çok bilinen kedi türlerinden biri olan İran kedisine dair bilmeniz gereken her şeyi bir araya getirdik.
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Dünyanın belki de en tanınmış kedi türlerinden biri olan İran kedileri, ilk evcilleştirildikleri 1600'lü yıllardan beri hayata apayrı bir renk katıyor.
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Sakin yapılarıyla dikkat çeken İran kedilerini bu kadar gözümüze ayrı kılan şey elbette karakteristik suratları ve dillere destan tüyleri!
Kökenleri hakkında tam olarak net bir bilgiye sahip olamasak da birçok renge sahipler ve ilk soylu kedi ırklarından biri olarak biliniyorlar.
Bugüne kadar pek çok resim tablosunda kendine yer bulan bu kediler birçok yazarın da favori yol arkadaşıydı ve sanılanın aksine tarih boyunca oldukça fazla tüy döktüler!
Orta Doğu kökenli oldukları düşünülse de birçok araştırmacıya göre kökenleri aslında Mezopotamya'ya kadar uzanıyor.
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Asil görünümleri nedeniyle Kraliyet ailesinin de vazgeçilmez dostları arasında olan İran kedilerine özellikle de tam 63 yıl 7 ay boyunca Birleşik Krallık'ı yöneten Kraliçe Victoria'nın özel bir ilgisi ve sempatisi vardı.
Fransa'nın tarihine baktığımızda da İran kedilerine duyulan sempati göze çarpıyor. Örneğin Fransız Kralı XV. Louis bu sevimli dostlara büyük bir ilgi duyuyordu.
Çoğunlukla beyaz renkli olarak bilinseler de bej, krem, kızıl hatta turuncu renkli İran kedilerine de rastlamanız mümkün.
Oldukça sakin ve nazik bir yapıya sahip olmaları sayesinde rahatlıkla kucağınıza alıp sevebiliyorsunuz. Ama elbette oyundan keyif alsalar da bu onları yüksek enerjili yapmıyor. İran kedilerinin en sevdiği şey uzun uzun uyumak!
Avusturyalı ressam Carl Kahler'in tablolarında da kendine yer bulan bu kediler sanılanın aksine oldukça sık tüy döküyor.
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Tüy dökme yoğunlukları mevsimlere göre değişkenlik gösteren İran kedilerini sık sık taramanız gerekli. Eğer tüyleri çok kalınlaşırsa keçeleşme meydana gelebilir ve can dostunuz için profesyonel bir uzmandan yardım istemek zorunda kalabilirsiniz.
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