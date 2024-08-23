Bu Kez Ağlatmadı: Ebrar Karakurt'tan "Keyfimiz Kralda Yok" Paylaşımı

Düğününe katıldığı babasıyla duygusal bir dans eden ve milyonları duygulandıran Ebrar Karakurt, yeni sezon öncesi tatil paylaşımlarıyla Paris 2024 Olimpiyatları yorgunluğunu üzerinden atıyor. Yüz gülümseten son paylaşımı ise Instagram kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.