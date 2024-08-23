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Bu Kez Ağlatmadı: Ebrar Karakurt'tan "Keyfimiz Kralda Yok" Paylaşımı

Bu Kez Ağlatmadı: Ebrar Karakurt'tan "Keyfimiz Kralda Yok" Paylaşımı

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
23.08.2024 - 21:48

Düğününe katıldığı babasıyla duygusal bir dans eden ve milyonları duygulandıran Ebrar Karakurt, yeni sezon öncesi tatil paylaşımlarıyla Paris 2024 Olimpiyatları yorgunluğunu üzerinden atıyor. Yüz gülümseten son paylaşımı ise Instagram kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

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Geçtiğimiz günlerde evlenen babasının düğününe katılan Ebrar Karakurt, dans ettiği anlar ile milyonları duygulandırmıştı.

Geçtiğimiz günlerde evlenen babasının düğününe katılan Ebrar Karakurt, dans ettiği anlar ile milyonları duygulandırmıştı.

Babasıyla birlikte bir yandan dans eden diğer yandan gözyaşlarına hakim olamayan Ebrar Karakurt'un bu hali pek çok kişiyi hüzünlendirmişti.

Babasıyla birlikte bir yandan dans eden diğer yandan gözyaşlarına hakim olamayan Ebrar Karakurt'un bu hali pek çok kişiyi hüzünlendirmişti.

Paris 2024 Olimpiyatları sonrasındaki yorgunluğunu atmak için şu anda tatilde olan milli gurur Ebrar, son paylaşımlarıyla da Instagram kullanıcılarının dikkatini çekmiş durumda.

Paris 2024 Olimpiyatları sonrasındaki yorgunluğunu atmak için şu anda tatilde olan milli gurur Ebrar, son paylaşımlarıyla da Instagram kullanıcılarının dikkatini çekmiş durumda.

Instagram'dan iki hikâye paylaşan Ebrar Karakurt, deniz kenarında yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:

Instagram'dan iki hikâye paylaşan Ebrar Karakurt, deniz kenarında yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:

"Halimiz itten beter, keyfimiz kralda yok!"

"Halimiz itten beter, keyfimiz kralda yok!"
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Milli takımda smaçör pozisyonunda oynayan Ebrar Karakurt, 2024/2025 sezonunda tıpkı geçen yıl olduğu gibi Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımında pasör çaprazı olarak forma giyecek.

Milli takımda smaçör pozisyonunda oynayan Ebrar Karakurt, 2024/2025 sezonunda tıpkı geçen yıl olduğu gibi Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımında pasör çaprazı olarak forma giyecek.

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