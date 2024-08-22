Tur Rövanşa Kaldı: Beşiktaş, Lugano Deplasmanından 3-3'le Dönüyor
Tur Rövanşa Kaldı: Beşiktaş, Lugano Deplasmanından 3-3'le Dönüyor
Avrupa'daki 243'üncü maçına çıkan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollere sahne olan maç 3-3 sona erdi ve böylelikle Beşiktaş, tur için rövanşı İstanbul'a bıraktı.
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Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaştı.
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Beşiktaş Lugano karşısında sahaya şu 11'le çıktı: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Ndour, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Ciro Immobile.
İsviçre'de oynanan maç bir gol düellosuna sahne oldu. Toplam 6 golün kaydedildiği maçta taraflar birbirine üstünlük kuramadı.
Beşiktaş'ın gollerini 21 ve 52'nci dakikalarda Gedson Fernandes, 55'inci dakikada ise Al-Musrati kaydetti.
İsviçre takımı Lugano'nun gollerini ise 34'üncü dakikada Bislimi, 56'ncı dakikada Steffen ve 63'üncü dakikada Paulista (K.K.) attı.
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Rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe akşamı oynanacak, turu geçen Avrupa Ligi biletini kapacak.
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