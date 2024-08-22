Tur Rövanşa Kaldı: Beşiktaş, Lugano Deplasmanından 3-3'le Dönüyor

Avrupa'daki 243'üncü maçına çıkan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollere sahne olan maç 3-3 sona erdi ve böylelikle Beşiktaş, tur için rövanşı İstanbul'a bıraktı.