3-2'lik Young Boys Yenilgisi Sonrası Kerem Aktürkoğlu: "Kolumda Kaptanlık Bandı Olmasa da İnisiyatif Alacağım"

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nun ilk maçında Young Boys deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle dönen Galatasaray'da 'kaptanlık' bilmecesi başladı. Maçta geçen sezon takımın ikinci kaptanı olan Kerem Aktürkoğlu yerine Mauro Icardi'nin kollarında olan kaptanlık pazubandı herkesin dikkatini çekti. Maçtan sonra X hesabından açıklama yapan Kerem Aktürkoğlu, kaptan olmadığını doğruladı.