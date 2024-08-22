3-2'lik Young Boys Yenilgisi Sonrası Kerem Aktürkoğlu: "Kolumda Kaptanlık Bandı Olmasa da İnisiyatif Alacağım"
3-2'lik Young Boys Yenilgisi Sonrası Kerem Aktürkoğlu: "Kolumda Kaptanlık Bandı Olmasa da İnisiyatif Alacağım"
Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nun ilk maçında Young Boys deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle dönen Galatasaray'da 'kaptanlık' bilmecesi başladı. Maçta geçen sezon takımın ikinci kaptanı olan Kerem Aktürkoğlu yerine Mauro Icardi'nin kollarında olan kaptanlık pazubandı herkesin dikkatini çekti. Maçtan sonra X hesabından açıklama yapan Kerem Aktürkoğlu, kaptan olmadığını doğruladı.
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nun ilk maçında Young Boys deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle döndü ve tur şansını İstanbul'da oynanacak maça taşıdı.
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Maçın en dikkat çekici anlarından biri sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili yaşandı. Kaptan Muslera sakatlanarak oyundan çıkınca kaptanlık pazubandı geçen sezon takımın ikinci kaptanı Kerem Aktürkoğlu yerine Icardi'nin kolunda görüldü.
Icardi'nin maçın sonlarına doğru oyundan çıkmasından sonra ise kaptanlık pazubandı Berkan Kutlu'ya geçti.
Süper Kupa maçında oyundan çıkarıldıktan sonra sinirlerine hakim olamadığı ve teknik ekiple tartışma yaşadığı konuşulan Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlık pazubandı taşımaması birçok kişinin dikkatini çekti.
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X hesabından uzun bir mesaj yayınlayan Kerem Aktürkoğlu, 'kaptanlık'la ilgili şunları söyledi: "Bugüne kadar bana layık görülen kaptanlık görevini en iyi şekilde yapmaya, bu ünvanı hakkıyla taşımaya çalıştım. Galatasaray’a geldiğim 2020 yılından bu yana kulübümde yaşadığım anların her biri, beni başka bir oyuncuya ve ötesinde farklı bir insana dönüştürdü."
"Emin olduğum şey şu ki; bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da, yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, Galatasaray için her yere gideceğim."
Aktürkoğlu'nun açıklamasına X kullanıcılarından gelen tepkilerden bazıları şöyle:
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