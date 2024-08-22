PFDK Kararları Açıklandı: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 504 Bin TL Para Cezası!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili kararını açıkladı. PFDK'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Göztepe kulübüne ceza yağdı.