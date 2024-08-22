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PFDK Kararları Açıklandı: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 504 Bin TL Para Cezası!

PFDK Kararları Açıklandı: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 504 Bin TL Para Cezası!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 20:33

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili kararını açıkladı. PFDK'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Göztepe kulübüne ceza yağdı.

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Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ve Fenerbahçe arasındaki mücadele yaşanan olaylardan sonra tüm gözler PFDK'ya çevrilmişti.

Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ve Fenerbahçe arasındaki mücadele yaşanan olaylardan sonra tüm gözler PFDK'ya çevrilmişti.

Olaylarla ilgili kararını duyuran PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 504 Bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Olaylarla ilgili kararını duyuran PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 504 Bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Göztepe-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'a 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Göztepe-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'a 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

PFDK, İzmir temsilcisi Göztepe'ye ise 2 maç saha kapama cezası verildiğini açıkladı. PFDK kararlı Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

PFDK, İzmir temsilcisi Göztepe'ye ise 2 maç saha kapama cezası verildiğini açıkladı. PFDK kararlı Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

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