"Keyiflendik, Herhangi Bir Kadın Olmuş": Vakıfbank'ın Eski Kaptanı Gabi'den Imoco'lu İlk Kare Geldi

Vakıfbank'ın kaptanı Gabi ile yollar artık ayrıldı, Brezilyalı smaçör bundan böyle İtalyan koç Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı Imoco Conegliano forması giyecek. Imoco formasıyla ilk fotoğrafını paylaşan Türk voleybol severlerin Gabi'ye duyduğu hayal kırıklığı ise pek de geçecek gibi değil.