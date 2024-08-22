"Keyiflendik, Herhangi Bir Kadın Olmuş": Vakıfbank'ın Eski Kaptanı Gabi'den Imoco'lu İlk Kare Geldi
"Keyiflendik, Herhangi Bir Kadın Olmuş": Vakıfbank'ın Eski Kaptanı Gabi'den Imoco'lu İlk Kare Geldi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1994 doğumlu Gabriela Guimarães, ya da hepimizin bildiği adıyla Gabi şu anda dünyanın belki de 1 numaralı smaçörü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Onu diğer smaçörler arasında sivrilten şey ise 'komple smaçör' olması, yani hem defansta hem de ofansta, kısaca her masada olması!
Kız arkadaşı Sheilla ile yollarını ayıran ve yaşadıkları 'Aşk-ı Memnu Brezilya'ya benzetilerek kız arkadaşı tarafından aldatılan Gabi, kaptanı olduğu Vakıfbank'ı bu yıl bırakmasıyla Türk voleybol severlerin de tepkisini çekmişti.
30 yaşındaki Gabi, Olimpiyatlarda Brezilya'nın Türkiye'yi 3-1'le geçip bronz madalya almasında da kilit isimlerinden biri olmuştu.
2024/2025 sezonunda 'Filenin Sultanları'nı da çalıştıran Daniele Santarelli'nin takımı Imoco Conegliano'da forma giyecek olan Gabi, yeni takımının formasıyla ilk pozunu verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak tam da tahmin edebileceğiniz gibi X kullanıcılarını pek de tatmin etmedi bu poz. İşte Türkiye'deki voleybol tayfadan Imoco'lu Gabi'ye gelen yorumlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın