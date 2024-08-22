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"Keyiflendik, Herhangi Bir Kadın Olmuş": Vakıfbank'ın Eski Kaptanı Gabi'den Imoco'lu İlk Kare Geldi

"Keyiflendik, Herhangi Bir Kadın Olmuş": Vakıfbank'ın Eski Kaptanı Gabi'den Imoco'lu İlk Kare Geldi

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 20:09

Vakıfbank'ın kaptanı Gabi ile yollar artık ayrıldı, Brezilyalı smaçör bundan böyle İtalyan koç Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı Imoco Conegliano forması giyecek. Imoco formasıyla ilk fotoğrafını paylaşan Türk voleybol severlerin Gabi'ye duyduğu hayal kırıklığı ise pek de geçecek gibi değil.

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1994 doğumlu Gabriela Guimarães, ya da hepimizin bildiği adıyla Gabi şu anda dünyanın belki de 1 numaralı smaçörü.

1994 doğumlu Gabriela Guimarães, ya da hepimizin bildiği adıyla Gabi şu anda dünyanın belki de 1 numaralı smaçörü.

Onu diğer smaçörler arasında sivrilten şey ise 'komple smaçör' olması, yani hem defansta hem de ofansta, kısaca her masada olması!

Onu diğer smaçörler arasında sivrilten şey ise 'komple smaçör' olması, yani hem defansta hem de ofansta, kısaca her masada olması!

Kız arkadaşı Sheilla ile yollarını ayıran ve yaşadıkları 'Aşk-ı Memnu Brezilya'ya benzetilerek kız arkadaşı tarafından aldatılan Gabi, kaptanı olduğu Vakıfbank'ı bu yıl bırakmasıyla Türk voleybol severlerin de tepkisini çekmişti.

Kız arkadaşı Sheilla ile yollarını ayıran ve yaşadıkları 'Aşk-ı Memnu Brezilya'ya benzetilerek kız arkadaşı tarafından aldatılan Gabi, kaptanı olduğu Vakıfbank'ı bu yıl bırakmasıyla Türk voleybol severlerin de tepkisini çekmişti.

30 yaşındaki Gabi, Olimpiyatlarda Brezilya'nın Türkiye'yi 3-1'le geçip bronz madalya almasında da kilit isimlerinden biri olmuştu.

30 yaşındaki Gabi, Olimpiyatlarda Brezilya'nın Türkiye'yi 3-1'le geçip bronz madalya almasında da kilit isimlerinden biri olmuştu.

2024/2025 sezonunda 'Filenin Sultanları'nı da çalıştıran Daniele Santarelli'nin takımı Imoco Conegliano'da forma giyecek olan Gabi, yeni takımının formasıyla ilk pozunu verdi.

2024/2025 sezonunda 'Filenin Sultanları'nı da çalıştıran Daniele Santarelli'nin takımı Imoco Conegliano'da forma giyecek olan Gabi, yeni takımının formasıyla ilk pozunu verdi.
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Ancak tam da tahmin edebileceğiniz gibi X kullanıcılarını pek de tatmin etmedi bu poz. İşte Türkiye'deki voleybol tayfadan Imoco'lu Gabi'ye gelen yorumlar:

Ancak tam da tahmin edebileceğiniz gibi X kullanıcılarını pek de tatmin etmedi bu poz. İşte Türkiye'deki voleybol tayfadan Imoco'lu Gabi'ye gelen yorumlar:
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