Barış Alper Dile Düştü: Galatasaray'ın Konakladığı Otel Bölgesinde Görüldüğü Konuşulan Ayıdan Mizah Yaptılar

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 mağlup olan ve tur şansını İstanbul'a bırakan Galatasaray'ın konakladığı otel bölgesinde görüldüğü konuşulan bir ayı sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.