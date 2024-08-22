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Barış Alper Dile Düştü: Galatasaray'ın Konakladığı Otel Bölgesinde Görüldüğü Konuşulan Ayıdan Mizah Yaptılar

Barış Alper Dile Düştü: Galatasaray'ın Konakladığı Otel Bölgesinde Görüldüğü Konuşulan Ayıdan Mizah Yaptılar

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 19:46

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 mağlup olan ve tur şansını İstanbul'a bırakan Galatasaray'ın konakladığı otel bölgesinde görüldüğü konuşulan bir ayı sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

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İsviçre deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle dönen Galatasaray'da takımın konakladığı otelin çevresinde görüldüğü konuşulan bir ayı sosyal medyayı salladı!

İsviçre deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle dönen Galatasaray'da takımın konakladığı otelin çevresinde görüldüğü konuşulan bir ayı sosyal medyayı salladı!

Ayının fotoğrafını alıntılayıp tüm mizah hünerlerini sergileyen mizahşörlerin dilinde beklenildiği gibi en çok Barış Alper Yılmaz vardı.

Ayının fotoğrafını alıntılayıp tüm mizah hünerlerini sergileyen mizahşörlerin dilinde beklenildiği gibi en çok Barış Alper Yılmaz vardı.

Galatasaray'ın bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle dikkat çeken ve "Hayvansı bir güce sahip" yorumları yapılan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Barış Alper'i dillerine dolayan futbolseverler, şu paylaşımları yaptı:

Galatasaray'ın bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle dikkat çeken ve "Hayvansı bir güce sahip" yorumları yapılan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Barış Alper'i dillerine dolayan futbolseverler, şu paylaşımları yaptı:
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