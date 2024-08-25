Saçmalıkta Nirvana: Aşırı Absürt Olmalarına Rağmen Bu Haberlerin Hepsi Aslında Gerçekti!
Saçmalıkta Nirvana: Aşırı Absürt Olmalarına Rağmen Bu Haberlerin Hepsi Aslında Gerçekti!
Dış basın taraması yapan editörler zaman zaman birbirinden fantastik haberlere denk geliyor, gözlerine inanamıyor, sonra da patlatıyor bir kahkaha. İşte o garip ama bir o kadar da gerçek başlıkları bir araya getirdik, biz şaşırdıysak siz de şaşırın!
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"Beyaz Saray basın sekreteri, yemin töreni kalabalığını doğru bir şekilde bildiren medyaya saldırdı"
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"Spotify, Barack Obama'ya 'Çalma Listeleri Başkanı' görevini teklif etti"
"NBA, milenyum kuşağının dikkat süreleri nedeniyle maçları kısaltmayı değerlendirecek"
"Bir büyükanne her gün yanlışlıkla Yüzüklerin Efendisi heykelciğine dua ediyormuş"
"New York Polis Departmanı: 12 yaşındaki çocuk, tavuk nugget'ları yüzünden sınıf arkadaşına silah çekti."
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Bunu Türkçeye çevirmeye gerek yok aslında, siz anladınız zaten! İş yerindeyken böyle müstehcen bir mola olabilir mi ya da biz bu başlığa neden maruz kaldık?
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