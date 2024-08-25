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Saçmalıkta Nirvana: Aşırı Absürt Olmalarına Rağmen Bu Haberlerin Hepsi Aslında Gerçekti!

Saçmalıkta Nirvana: Aşırı Absürt Olmalarına Rağmen Bu Haberlerin Hepsi Aslında Gerçekti!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
25.08.2024 - 23:52

Dış basın taraması yapan editörler zaman zaman birbirinden fantastik haberlere denk geliyor, gözlerine inanamıyor, sonra da patlatıyor bir kahkaha. İşte o garip ama bir o kadar da gerçek başlıkları bir araya getirdik, biz şaşırdıysak siz de şaşırın!

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Bunu Türkçeye çevirmeye gerek yok aslında, siz anladınız zaten! İş yerindeyken böyle müstehcen bir mola olabilir mi ya da biz bu başlığa neden maruz kaldık?

Bunu Türkçeye çevirmeye gerek yok aslında, siz anladınız zaten! İş yerindeyken böyle müstehcen bir mola olabilir mi ya da biz bu başlığa neden maruz kaldık?

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