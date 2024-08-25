Saçmalıkta Nirvana: Aşırı Absürt Olmalarına Rağmen Bu Haberlerin Hepsi Aslında Gerçekti!

Dış basın taraması yapan editörler zaman zaman birbirinden fantastik haberlere denk geliyor, gözlerine inanamıyor, sonra da patlatıyor bir kahkaha. İşte o garip ama bir o kadar da gerçek başlıkları bir araya getirdik, biz şaşırdıysak siz de şaşırın!