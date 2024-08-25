Saliha ve Elif Şahin'in Düğün Kombinleri Selena'nın Dolabındaki Kıyafetlere Benzetildi!
Saliha ve Elif Şahin'in Düğün Kombinleri Selena'nın Dolabındaki Kıyafetlere Benzetildi!
Biri Beşiktaş'ın smaçörü, diğeri Eczacıbaşı Dynavit'in pasörü... 'Filenin Sultanları'nın Şahinleri Saliha ve Elif Şahin kardeşler, ablaları Leyla Şahin'in düğününde giydikleri elbiselerle sosyal medyanın diline düştü!
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Eczacıbaşı Dynavit'te forma giyen pasör Elif Şahin ve Beşiktaş'ın smaçörü Saliha Şahin, voleybol tayfanın en sevdiği ikililerden.
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Her ikisi de milli gururumuz olan Şahin kardeşlerden Elif de Saliha da sezonun yorgunluğunu atıyor, kulüp sezonuna hazırlanıyor.
Saliha ve Elif Şahin kardeşlerin kulüp sezonu öncesindeki son duraklarından biri de ablaları Leyla Şahin'in düğünü oldu.
Her ikisi de düğün için abiye kıyafetler giyen ikiliden Elif Şahin kırmızı, Saliha Şahin ise mavi renkli bir elbise seçti.
Gelin görün ki bu kıyafetler, onları forma haricinde bir elbiseyle görmeye pek de alışık olmayan sosyal medya kullanıcılarını pek de tatmin etmemiş durumda!
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İşte o yorumlardan bazıları:
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