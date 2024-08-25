Christoph Daum'la Anısını Anlattı: "Bana 'Duygusal Manipülasyona İzin Verme' Diyerek Hayat Dersi Verdi"

71 yaşında hayatını kaybeden ve Türkiye'de de çok sevilen Alman futbol insanı Christoph Daum'un ölümü onu seven herkesi yasa boğdu. Spor muhabiri Onur Tuğrul, Alman teknik direktör Daum'la yaşadığı bir anıyı X hesabından paylaştı.