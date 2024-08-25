Christoph Daum'la Anısını Anlattı: "Bana 'Duygusal Manipülasyona İzin Verme' Diyerek Hayat Dersi Verdi"
Christoph Daum'la Anısını Anlattı: "Bana 'Duygusal Manipülasyona İzin Verme' Diyerek Hayat Dersi Verdi"
71 yaşında hayatını kaybeden ve Türkiye'de de çok sevilen Alman futbol insanı Christoph Daum'un ölümü onu seven herkesi yasa boğdu. Spor muhabiri Onur Tuğrul, Alman teknik direktör Daum'la yaşadığı bir anıyı X hesabından paylaştı.
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Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor gibi takımlarda da teknik direktörlük yapan Christoph Daum'un ölümü Türkiye'deki futbol aşıkları arasında da büyük bir üzüntüye sebep oldu.
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Daum'un ölümünden sonra Alman teknik adamla bir anısını paylaşan spor muhabiri Onur Tuğrul, şunları anlattı:
"Daum ile röportaja oturduk. Çekim boyunca dalgalı bir ruh halindeydi. Sinirlendi, güldü, sakinleşti, duygusallaştı, aşırı ciddi oldu. Kısacası her moda büründü."
"Canlı yayın bitti. İrfan Hoca benim yeni muhabir olduğumu Daum’a söyledi. Alman Hoca bu durum karşısında nedense keyiflendi. “O zaman sana söyleşinin perde arkasını anlatmamı ister misin?” diye sordu. Merakla onayladım. Dinlemeye başladım."
"Girdiği her ruh halini bilerek yaptığını anlattı. Transfer sorusunda sinirlenmiş ki onu sıkıştıracak daha net soruyu sormayayım. Başka soruda işi şakaya vurmuş ve ana konuyu kaynatmış."
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"Bazen duygusal görünmüş ki üstüne gitmeyeyim. Benimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış ruhum bile duymadan."
"Bana 'Daha net olmalısın. Kötü bir şey yapmadığını, sadece merak edilenleri sorduğunu bilerek cesur davranmalısın. Duygusal manipülasyona asla izin verme' diyerek de hayat dersini yapıştırmıştı alnıma."
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