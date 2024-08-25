Bu Sözler Ajda Pekkan'a mı? Semiramis Pekkan "Başarılı Olsunlar Ama Kendilerini Kaybetmesinler" Dedi!
Bu Sözler Ajda Pekkan'a mı? Semiramis Pekkan "Başarılı Olsunlar Ama Kendilerini Kaybetmesinler" Dedi!
Süperstar Ajda Pekkan ve kız kardeşi Semiramis Pekkan'ın arasının son dönemde limoni olduğu konuşulurken bu iddiayı güçlendirecek bir hareket geldi. Bir videosu sosyal medyada viral olan Semiramis Pekkan, röportajda 'İnsanlar başarılı olsun ama başarının yolunda kendilerini kaybetmesinler' dedi, kafalar karıştı!
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Hatırlarsınız geçtiğimiz aylarda Ajda Pekkan, kız kardeşi Semiramis Pekkan'ın "Bir yaştan sonra mini etek giyilmemeli" yorumuna tepki göstermişti.
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Tam bu olayın üzerine bir markette alışveriş yaparken görüntülenen Semiramis Pekkan'ın muhabir tarafından Süperstar'a benzetilmesi karşısında yüzünün düştüğü anlar da bir o kadar çok konuşulmuştu.
Bir süredir aralarına kara kedi girdiği konuşulan Pekkan kardeşler, son olarak Ajda Pekkan'ın sahnede yaşadığı 'protokol krizi'nde gündeme gelmişti. Pekkan'ın protokole doğru ağzından dökülen küfürler günlerce konuşulmuş, Süperstar'ın tepki gösterdiği isimlerden birinin de protokolde ayağa kalkanlardan biri olan kardeşi Semiramis Pekkan olduğu iddia edilmişti!
Tam bu olayın üzerine yeni bir gelişme daha yaşandı ve Pekkan kardeşler arasındaki limoni durum biraz daha yüksek perdeden konuşulmaya başlandı!
Bir videosu sosyal medyada viral olan Semiramis Pekkan'ın şu ifadeleri kullandığı ortaya çıktı: "İnsanlar başarılı olsun ama başarının yolunda kendilerini kaybetmesinler."
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Bu sözlerin, geçtiğimiz günlerde konserde ağzını bozan Süperstar'a gidip gitmediği ise sosyal medyada dikkat çekmiş durumda.
İşte Semiramis Pekkan'ın başarılı insanlara dair söylediği ve Ajda Pekkan'a gönderme yaptığı düşünülen o sözler:
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