Bu Sözler Ajda Pekkan'a mı? Semiramis Pekkan "Başarılı Olsunlar Ama Kendilerini Kaybetmesinler" Dedi!

Süperstar Ajda Pekkan ve kız kardeşi Semiramis Pekkan'ın arasının son dönemde limoni olduğu konuşulurken bu iddiayı güçlendirecek bir hareket geldi. Bir videosu sosyal medyada viral olan Semiramis Pekkan, röportajda 'İnsanlar başarılı olsun ama başarının yolunda kendilerini kaybetmesinler' dedi, kafalar karıştı!