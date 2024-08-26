Türk Şirketler Tarafından Satın Alınan Markalar

Günümüzde birçok firma gücüne güç katmak için kendi sektörleri içinde ya da farklı sektörlerden çeşitli şirketlerle ortaklık kurabiliyor, hatta bazı durumlarda o şirketin tamamını satın alabiliyor. Peki hiç merak ettiniz mi Türk şirketler bugüne kadar hangi yabancı markaları satın almış diye? Gelin Türk şirketler tarafından satın alınan markaları mercek altına alalım...