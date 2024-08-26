Türk Şirketler Tarafından Satın Alınan Markalar
Türk Şirketler Tarafından Satın Alınan Markalar
Günümüzde birçok firma gücüne güç katmak için kendi sektörleri içinde ya da farklı sektörlerden çeşitli şirketlerle ortaklık kurabiliyor, hatta bazı durumlarda o şirketin tamamını satın alabiliyor. Peki hiç merak ettiniz mi Türk şirketler bugüne kadar hangi yabancı markaları satın almış diye? Gelin Türk şirketler tarafından satın alınan markaları mercek altına alalım...
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Birçoğumuzun Ülker markasıyla tanıdığı Yıldız Holding; Godiva, DeMet’s Candy ve United Biscuits'i satın aldı.
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Eczacıbaşı ise Gensenta, Engers, Burgbad ve Villeroy & Boch’u satın aldı.
Koç grubuna bağlı olan Arçelik, 2011'de Defy Appliances ve 2016'da Dawlance'ın tamamını, 2017'de Singer Bangladesh Limited'ın yüzde 57'sini satın aldı. 2023'te ise Whirlpool'un Avrupa'daki operasyonlarının yüzde 75'lik hissesine sahip oldu.
Arçelik gibi Koç grubu altındaki Beko, 2007'de yüzde 50 hissedarı olduğu Grundig'in geri kalan yüzde 50 hissesini de satın aldı.
Kale Grubu 2011 yılında İtalyan seramik firması Industrie Fincuoghi’yi satın aldı.
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Doğuş Çay 2013 yılında ABD merkezli Kraft Gıda’yı satın aldı.
2012'de Lumberjack'i satın alan Flo'nun sahibi Ziylan Grubu, 2016'da Reno'yu bünyesinde bulunduran HR Group'un tamamını Capiton AG ile birlikte satın aldı.
OYAK, 2018'de Avrupa’nın en büyük çimento markaları arasında yer alan Cimpor’un Portekiz ve Cape Verde operasyonlarının tamamını satın aldı.
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