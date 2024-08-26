Sokak Hayvanları Tartışmasına Bir Tepki de Ebru Polat'tan: "Siz Önce Çocuklarınıza Merhameti Öğretin"
Sokak Hayvanları Tartışmasına Bir Tepki de Ebru Polat'tan: "Siz Önce Çocuklarınıza Merhameti Öğretin"
Tartışmalı sokak hayvanları düzenlemesi TBMM'den geçti ama yüksek sesli itirazlar ve tartışmalar bitmedi. Şarkıcı Ebru Polat, X hesabından yaptığı bir paylaşımla aileleri tarafından yeterince hayvan sevgisi aşılanamayan çocuklara dair bir video paylaştı ve dikkat çeken ifadeler kullandı.
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Tartışmalı sokak hayvanları düzenlemesi TBMM'den geçti ama tepkiler bitmedi. Şarkıcı Ebru Polat, konuya dair paylaşımda bulunan son isim oldu.
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X hesabından bir köpeğe kötü davranışlarda bulunan çocukları içeren bir videoyu paylaşan Polat, şunları söyledi:
"Bazı çocuklar sandığınız kadar masum değil. Köpek onlardan kurtulmak için onları ısırsa veya tırmalasa o zaman köpek suçlu olurdu ve hemen öldürülürdü."
Sorunun ailelerde olduğunu söyleyen Polat, şöyle devam etti: "Sizler öncelikle çocuklarınıza merhametli bireyler olmayı öğretin."
"Bu çocukların da talihsizliği sizler gibi ebeveynlere sahip olması... Anne ve baba ne ise çocuk da o olacak sonuçta..."
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Şarkıcı Ebru Polat'ın paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şöyle:
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