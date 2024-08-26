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Sokak Hayvanları Tartışmasına Bir Tepki de Ebru Polat'tan: "Siz Önce Çocuklarınıza Merhameti Öğretin"

Sokak Hayvanları Tartışmasına Bir Tepki de Ebru Polat'tan: "Siz Önce Çocuklarınıza Merhameti Öğretin"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
26.08.2024 - 11:54

Tartışmalı sokak hayvanları düzenlemesi TBMM'den geçti ama yüksek sesli itirazlar ve tartışmalar bitmedi. Şarkıcı Ebru Polat, X hesabından yaptığı bir paylaşımla aileleri tarafından yeterince hayvan sevgisi aşılanamayan çocuklara dair bir video paylaştı ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Tartışmalı sokak hayvanları düzenlemesi TBMM'den geçti ama tepkiler bitmedi. Şarkıcı Ebru Polat, konuya dair paylaşımda bulunan son isim oldu.

Tartışmalı sokak hayvanları düzenlemesi TBMM'den geçti ama tepkiler bitmedi. Şarkıcı Ebru Polat, konuya dair paylaşımda bulunan son isim oldu.

X hesabından bir köpeğe kötü davranışlarda bulunan çocukları içeren bir videoyu paylaşan Polat, şunları söyledi:

X hesabından bir köpeğe kötü davranışlarda bulunan çocukları içeren bir videoyu paylaşan Polat, şunları söyledi:

"Bazı çocuklar sandığınız kadar masum değil. Köpek onlardan kurtulmak için onları ısırsa veya tırmalasa o zaman köpek suçlu olurdu ve hemen öldürülürdü."

"Bazı çocuklar sandığınız kadar masum değil. Köpek onlardan kurtulmak için onları ısırsa veya tırmalasa o zaman köpek suçlu olurdu ve hemen öldürülürdü."

Sorunun ailelerde olduğunu söyleyen Polat, şöyle devam etti: "Sizler öncelikle çocuklarınıza merhametli bireyler olmayı öğretin."

Sorunun ailelerde olduğunu söyleyen Polat, şöyle devam etti: "Sizler öncelikle çocuklarınıza merhametli bireyler olmayı öğretin."

"Bu çocukların da talihsizliği sizler gibi ebeveynlere sahip olması... Anne ve baba ne ise çocuk da o olacak sonuçta..."

"Bu çocukların da talihsizliği sizler gibi ebeveynlere sahip olması... Anne ve baba ne ise çocuk da o olacak sonuçta..."
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Şarkıcı Ebru Polat'ın paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şöyle:

Şarkıcı Ebru Polat'ın paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şöyle:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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