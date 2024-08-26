Sokak Hayvanları Tartışmasına Bir Tepki de Ebru Polat'tan: "Siz Önce Çocuklarınıza Merhameti Öğretin"

Tartışmalı sokak hayvanları düzenlemesi TBMM'den geçti ama yüksek sesli itirazlar ve tartışmalar bitmedi. Şarkıcı Ebru Polat, X hesabından yaptığı bir paylaşımla aileleri tarafından yeterince hayvan sevgisi aşılanamayan çocuklara dair bir video paylaştı ve dikkat çeken ifadeler kullandı.