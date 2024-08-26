Süper Lig'de Bir Darp Skandalı Daha! Yayıncı Kuruluş Spikeri: "Ligin Marka Değeri İçin Görüntüleri Vermiyoruz"
Süper Lig'de Bir Darp Skandalı Daha! Yayıncı Kuruluş Spikeri: "Ligin Marka Değeri İçin Görüntüleri Vermiyoruz"
Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanan Antalyaspor-Hatayspor maçında hakem Atilla Karaoğlan'a devre arasında saldırı gerçekleştirildiği öğrenildi. Yayıncı kuruluş, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
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Süper Lig'in 3'üncü haftasında Antalyaspor ve Hatayspor takımları karşı karşıya geldi. Maçta 2-0 geriye düşen Antalyaspor mücadeleden 3-2 galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı kaptı.
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Ancak maça damga vuran asıl olay karşılaşmanın ilk 45 dakikasının sonunda hakem Atilla Karaoğlan'a fiziki bir müdahalede bulunulması iddialarıydı.
Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre hakem Karaoğlan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması tarafından darbedildi.
Yayıncı kuruluş, devre arasında yaşanan darp iddiaları hakkında şu açıklamayı yaptı: "Antalyaspor - Hatayspor maçının devre arasında çıkan tartışmada hakem Atilla Karaoğlan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması olarak görülen bir beyefendi tarafından itildi."
beIN Sports spikeri Cihan Erduran ise şu ifadeleri kullandı: "Devre arasında çıkan tartışmada hakem Atilla Karaoğlan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması olarak görülen bir beyefendi tarafından itildi. Ancak bu görüntüyü vermek istemiyoruz. Ligimizin marka değerinin zedelenmesini istemiyoruz."
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Söz konusu iddialarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bir açıklama yapması bekleniyor.
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