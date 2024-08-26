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Vakıfbank'ta Kendini Evinde Hisseden Gabi Bu Kez de Imoco İçin "Kendimi Evimdeymiş Gibi Hissediyorum" Dedi!

Vakıfbank'ta Kendini Evinde Hisseden Gabi Bu Kez de Imoco İçin "Kendimi Evimdeymiş Gibi Hissediyorum" Dedi!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
26.08.2024 - 12:54

Bu yıl itibarıyla Vakıfbank'ın eski kaptanı, eski smaçörü, eski göz bebeği Gabi, İtalya'da büyük bir heyecan yaratmış durumda. 'Filenin Sultanları'nın koçu Daniele Santarelli'nin takımı Imoco Conegliano'ya transfer olan Gabi, bir röportajında kullandığı sözlerle yine sosyal medyanın diline düştü!

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Gabriela Guimarães ya da hepimizin bildiği adıyla Gabi, Vakıfbank'ın smaçörü, kaptanı ve taraftarın göz bebeğiydi.

Gabriela Guimarães ya da hepimizin bildiği adıyla Gabi, Vakıfbank'ın smaçörü, kaptanı ve taraftarın göz bebeğiydi.

Gabi'nin başta pasör Cansu Özbay ve orta oyuncu Zehra Güneş olmak üzere Vakıfbank'a kattıkları gerçekten çok büyük.

Gabi'nin başta pasör Cansu Özbay ve orta oyuncu Zehra Güneş olmak üzere Vakıfbank'a kattıkları gerçekten çok büyük.

Türkiye'de verdiği röportajlarda "Burada kendimi evimde gibi hissediyorum" diyen Gabi, artık yeni sezonda 'Filenin Sultanları'nın koçu Daniele Santarelli'nin takımı Imoco Conegliano'da forma giyecek.

Türkiye'de verdiği röportajlarda "Burada kendimi evimde gibi hissediyorum" diyen Gabi, artık yeni sezonda 'Filenin Sultanları'nın koçu Daniele Santarelli'nin takımı Imoco Conegliano'da forma giyecek.

Gabi'nin Imoco formasıyla verdiği ilk poza gelen yorumları şuradan okuyabilirsiniz:

Kulüp sezonu için hazırlıklarını sürdüren Gabi, İtalya'da neredeyse her gün bir röportaj veriyor, takımın yıldız transferi olarak adlandırılıyor. E doğru, Gabi bizi her ne kadar hayal kırıklığına uğratsa da tartışmasız bir dev yıldız, bir komple smaçör!

Kulüp sezonu için hazırlıklarını sürdüren Gabi, İtalya'da neredeyse her gün bir röportaj veriyor, takımın yıldız transferi olarak adlandırılıyor. E doğru, Gabi bizi her ne kadar hayal kırıklığına uğratsa da tartışmasız bir dev yıldız, bir komple smaçör!

Son olarak Tribuna di Treviso'ya konuşan Gabi, röportajında "Kendimi evimdeymiş gibi hissettiriyorlar bana" gibi bir ifade kullanınca haliyle bizim sosyal medya da fena halde karıştı!

Son olarak Tribuna di Treviso'ya konuşan Gabi, röportajında "Kendimi evimdeymiş gibi hissettiriyorlar bana" gibi bir ifade kullanınca haliyle bizim sosyal medya da fena halde karıştı!
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X kullanıcıları Gabi'nin geçmişte Vakıfbank'ta forma giyerken "Kendi evimde hissediyorum" ya da "Başka bir formayı giymeyi hayal edemiyorum" gibi sözlerini gündeme taşıdı.

X kullanıcıları Gabi'nin geçmişte Vakıfbank'ta forma giyerken "Kendi evimde hissediyorum" ya da "Başka bir formayı giymeyi hayal edemiyorum" gibi sözlerini gündeme taşıdı.

Voleybol tutkunlarının kalbini bir kez daha ta orta yerinden kıran Gabi için yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

Voleybol tutkunlarının kalbini bir kez daha ta orta yerinden kıran Gabi için yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

'You are a traitor' yani Türkçesi "Sen bir hainsin"

'You are a traitor' yani Türkçesi "Sen bir hainsin"
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

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