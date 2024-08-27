"En Azından Hatasını Kabul Ediyor": Sırbistan'ı Bırakan Vakıfbank Koçu Giovanni Guidetti'den Öz Eleştiri

Paris 2024 Olimpiyatları'nda bir tarih yazarak ilk defa yarı final yüzü gören ve ilk kez 3'üncülük maçı oynayan 'Filenin Sultanları'nda koç Daniele Santarelli'nin tercihleri çok konuşulmuştu. Olimpiyatlarda çeyrek finale dahi kalamayan Sırbistan'ı çalıştıran 'Sultanlar'ın eski koçu Giovanni Guidetti ise Sırp basınına sürpriz açıklamalara imza attı.

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