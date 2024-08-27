"En Azından Hatasını Kabul Ediyor": Sırbistan'ı Bırakan Vakıfbank Koçu Giovanni Guidetti'den Öz Eleştiri
"En Azından Hatasını Kabul Ediyor": Sırbistan'ı Bırakan Vakıfbank Koçu Giovanni Guidetti'den Öz Eleştiri
Paris 2024 Olimpiyatları'nda bir tarih yazarak ilk defa yarı final yüzü gören ve ilk kez 3'üncülük maçı oynayan 'Filenin Sultanları'nda koç Daniele Santarelli'nin tercihleri çok konuşulmuştu. Olimpiyatlarda çeyrek finale dahi kalamayan Sırbistan'ı çalıştıran 'Sultanlar'ın eski koçu Giovanni Guidetti ise Sırp basınına sürpriz açıklamalara imza attı.
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Sırbistan'ın eski koçu Daniele Santarelli Türkiye'ye imza attığında bir diğer İtalyan koç Giovanni Guidetti de Sırbistan'la anlaşmış, Sırbistan ile aramızda tatlı bir rekabet oluşmuştu.
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Her ikisi de İtalyan olan koçlardan Daniele Santarelli, kariyerinin en önemli sınavlarından birini verdiği Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'ye 4'üncülük kazandırmıştı.
Halihazırda Vakıfbank'ta antrenörlük kariyerini sürdüren Guidetti ise Sırbistan'ı Olimpiyatlarda grup maçlarının ötesine taşıyamadı.
Sırp basınına konuşan Guidetti, çok konuşulan VNL'deki 'yedek kadro' tercihiyle ilgili Meridian Sport'a şu açıklamalarda bulundu: "Bugünkü açıdan baktığımda bu yaz farklı bir stratejim olurdu. Örneğin mutlaka 2 veya 3 hafta VNL'de tam kadroyla oynardım."
"Takımda, teknik ekipte ve Sırbistan Voleybol Federasyonu'nda, VNL'in Olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanmamıza yardımcı olmayacağına dair genel bir görüş vardı."
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"Eğer bugün Paris öncesine dönebilseydik, bu genel görüşe rağmen, VNL'in tamamını tam kadroyla oynamayı seçerdim. Bütün bunlar insanın hayatı boyunca öğrendiği bir deneyim."
Santarelli'nin Türkiye ile sözleşmesi Los Angeles 2028 Olimpiyatları sonuna kadar uzatılırken 2 yıllık sözleşmesi biten Guidetti'nin Sırbistan macerası ise geçtiğimiz günlerde sona erdi.
Voleybol tayfa arasında ilgi uyandıran bu açıklamalarla ilgili yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
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