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Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 08:50

Arkadaşlarınızla sohbet ederken muhabbetlerinizi alevlendirecek, şaşırtacak ve belki de yeni tartışmalara yol açacak bilgilere hazır mısınız? İçeriğimizdeki bilgileri öğrenirken hem eğlenecek hem de sosyal ortamların aranan yıldızı olacaksınız. Hazırsanız sizi içeriğimize alalım!

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1. Neden Doğum Günü Pastasına Mum Dikilir?

1. Neden Doğum Günü Pastasına Mum Dikilir?

Doğum günü denilince akla gelen ilk şeylerden biri de elbette doğum günü pastası. E tabii öyle kuru kuru doğum günü pastası da olmaz, o mumlar mutlaka üflenecek, dilekler tutulacak! Peki doğum günü pastasına mum dikme adeti tam olarak ne zaman başladı, bugünlere nasıl geldi?

2. Küresel Isınmada Son Durum: Ne Kadar Kötü Durumdayız?

2. Küresel Isınmada Son Durum: Ne Kadar Kötü Durumdayız?

Küresel ısınmayla ilgili aklınıza gelebilecek soruların yanıtlarını arayan uzmanlar, New York Times'a çarpıcı yanıtlar verdi. İşte iklim değişikliğindeki son durum.

3. Yıl Olmuş 2020'ler, ABD Neden Hâlâ Metrik Sistem Kullanmıyor?

3. Yıl Olmuş 2020'ler, ABD Neden Hâlâ Metrik Sistem Kullanmıyor?

Tüm dünya, Birleşik Krallık dahi metrik sistemle uyumlu bir haldeyken ABD'de 'imparatorluk ölçü birimi' tercih ediliyor. İyi de neden? Yıl olmuş 2020'ler, neden ABD bir türlü metrik sisteme geçmiyor?

4. Aşk Acısının Çözümü Aslında Çok Kolaymış: Tüm Olay Kendini İnandırmak!

4. Aşk Acısının Çözümü Aslında Çok Kolaymış: Tüm Olay Kendini İnandırmak!

Aşk adına yazılmış şarkılar, şiirler, romanlar, öyküler... Ne ararsak var! Aşk acısı ise bir o kadar yaralayıcı olabiliyor. Peki yok mu aşk acısının keskin bir çözümü?

5. "Şeker En Tatlı Zehirdir" Diyen Prof. Dr. Canan Karatay Gerçekten Haklı mı?

5. "Şeker En Tatlı Zehirdir" Diyen Prof. Dr. Canan Karatay Gerçekten Haklı mı?

Prof. Dr. Canan Karatay, 'Şeker en tatlı zehirdir' cümlesini birçok defa tekrarlamış ve şekerin en tatlı zehir olduğu konusu hafızalarımıza kazınmıştı. Peki gerçekten şeker en büyük düşmanımız mı? Bilimsel araştırmalar ne diyor?

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6. Çok Fazla Çalışmaktan Depresyona Giriyorlar: Japonya'daki İşkolikliğin Sebebi Ne?

6. Çok Fazla Çalışmaktan Depresyona Giriyorlar: Japonya'daki İşkolikliğin Sebebi Ne?

Geleneklerine sıkı sıkı bağlı olmalarıyla bilinen Japonya'daki çalışma hayatının oldukça zorlu olduğunu filmlerde de sıklıkla görüyoruz. Peki Japonların bu kadar çok çalışmalarının sebebi ne? Japonlar neden çok fazla çalışmaktan depresyona giriyorlar?

7. Hep Aynı Kelimeleri Kullanıyorlar: Uçak ve Havalimanı Anonslarında Kullanılan Kodların Anlamları

7. Hep Aynı Kelimeleri Kullanıyorlar: Uçak ve Havalimanı Anonslarında Kullanılan Kodların Anlamları

Uçak ve havalimanlarında bazı kelimeleri sık sık duyuyoruz ama İngilizce bilsek bile tam olarak ne için söylendiğini pek anlamıyoruz. İşte o kelimelerin anlamları...

8. Neden Her Avrupa Birliği Ülkesi Euro Kullanmıyor?

8. Neden Her Avrupa Birliği Ülkesi Euro Kullanmıyor?

Avrupa Birliği yani AB'nin ortak para birimi Euro olsa da AB üyesi her ülke para birimi olarak Euro'yu kullanmıyor. Peki neden birçok AB ülkesi Euro'yu kullanırken diğer 7 üye ülke kendi para birimlerini tercih ediyor?

9. Günde 7 Saatten Daha Az Uyuyanlar Tehlikede mi?

9. Günde 7 Saatten Daha Az Uyuyanlar Tehlikede mi?

Sağlıklı bir yaşam için belki de ilk kural uyulan uykunun kalitesiyle alakalı. Eğer yeterince uyuyorsanız beyin fonksiyonlarınız da daha iyi çalışıyor, böylelikle günlük hayat içinde enerjik olabiliyorsunuz. Peki 7 saatten daha az uyumak gerçekten ne kadar tehlikeli?

10. Diğer Yılanlar Kadar 'Sinsi' Değil! Güzeller Güzeli Mavi Mercan Yılanını Farklı Kılan Şey Aceleci Olması!

10. Diğer Yılanlar Kadar 'Sinsi' Değil! Güzeller Güzeli Mavi Mercan Yılanını Farklı Kılan Şey Aceleci Olması!

Yılan görmek birçoğumuz için ciddi bir korku unsuru. Halbuki her yılan sandığınız kadar 'sinsi' değil! Mavi renkli mercan yılanı öyle sinsi sinsi ilerlemiyor, direkt hedefe koşuyor!

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11. Çok Az İnsanda Var: Neden Bazılarımızın Kulağının Yanında Boşluk Var?

11. Çok Az İnsanda Var: Neden Bazılarımızın Kulağının Yanında Boşluk Var?

Her insanın vücudunda farklı özellikler yer alıyor. Hiçbirimizin ayak parmakları, elleri bir başkasınınkine öyle kolay kolay benzemiyor. Bazı insanların kulağının hemen yanında yer alan boşluk ise öyle herkeste olmayan bir özellik!

12. Gördüğünüz Zaman Kaçın: Öpücük Böceğinin Hedefi Dudaklarımız!

12. Gördüğünüz Zaman Kaçın: Öpücük Böceğinin Hedefi Dudaklarımız!

Yaz aylarında evi istila eden böcekler zaman zaman korku dolu anlar yaşamamıza sebep oluyor. Bu böcekler içinde en korkunç olanı ise triatominae, ya da halk adıyla bilinen ismiyle 'öpücük örümceği'...

13. Bu Çelişkiyi Çözen Yok: İnsanı Işık Görmüş Tavşana Çeviren 'Catch-22' Paradoksu

13. Bu Çelişkiyi Çözen Yok: İnsanı Işık Görmüş Tavşana Çeviren 'Catch-22' Paradoksu

ABD'li yazar Joseph Heller, 1961 tarihinde kaleme aldığı 'Catch-22' romanında İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikan ordusunda görev yapan bir yüzbaşının yaşadığı çelişkiyi ele alıyordu. 'Catch-22' olarak anılmaya başlanan bu paradoksal durumlar, günlük hayatta aslında her birimizin hemen yanı başında!

14. Telefon Açık Kalırsa Uçak Düşer mi?

14. Telefon Açık Kalırsa Uçak Düşer mi?

Uçak yolculuğunun en can alıcı noktası akıllı telefonlarımıza bir süreliğine veda etmek zorunda kaldığımız anlar oluyor. Peki bir yanlışlık sonucu telefonlar açık kalırsa gerçekten 'can alıcı' bir durum yaşanabilir mi?

15. Tamam, Tarihin En Gizemli Tablosu Ama 'Mona Lisa'nın Tam Olarak 'Olay'ı Ne?

15. Tamam, Tarihin En Gizemli Tablosu Ama 'Mona Lisa'nın Tam Olarak 'Olay'ı Ne?

'Altın Oran'lar, 'Da Vinci Şifresi'ler, 'Kim Milyoner Olmak İster'de karşımıza çıkmalar... İnsanlık tarihinin en gizemli tablosu olan 'Mona Lisa'nın 'olay'ı tam olarak ne?

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