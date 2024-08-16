Aşk Acısının Çözümü Aslında Çok Kolaymış: Tüm Olay Kendini İnandırmak!
Aşk Acısının Çözümü Aslında Çok Kolaymış: Tüm Olay Kendini İnandırmak!
Aşk adına yazılmış şarkılar, şiirler, romanlar, öyküler... Ne ararsak var! Aşk acısı ise bir o kadar yaralayıcı olabiliyor. Peki yok mu aşk acısının keskin bir çözümü? Gelin aşk acısını masaya yatıralım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
The Journal of Neuroscience adlı bilim dergisinde yayımlanan bir makalede plasebo etkisinin aşk acısını hafifletmede oldukça etkili bir yöntem olduğuna dikkat çekiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilmeyenler için bir parantez açalım, kimyasal etkisi olmayan ama kişileri psikolojik açıdan iyi hissettiren ilaçlara plasebo deniyor.
Colorado Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda aşk acısı çeken 40 kişi bir araya getirildi ve onlara düzenli aralıklarla eski sevgililerinin fotoğrafları gösterildi.
Bu esnada beyin aktivitelerindeki değişimler, vücut sıcaklıkları tek tek incelendi ve birbirleriyle kıyaslandı. İlk etapta eski sevgilinin fotoğrafına bakarken beynin harekete geçen bölümleri fiziksel acı sırasında harekete geçen kısımlarla aynıydı.
Daha sonra katılımcıalra duygusal acıyı yok ettiği söylenen bir nazal sprey verildi. İçlerinden yarısı bunu bir plasebo olduğunu biliyordu, diğer yarısı ise farkında değildi. Sonuç ise dikkat çekiciydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eğer insanlar aşk acısını atlatacaklarına kendilerini inandırıyorlarsa o zaman acıdan uzaklaşabiliyorlardı. Yani aşk acısı çekmiyor gibi davranan bir insan gerçekten de bir süre sonra aşk acısı çekmiyor gibi hissedebiliyordu!
Birçoğumuzun kötü anısı var ama önemli olan bu kötü anıların esiri olmamak, bu da elbette 'kişisel gelişerek' mümkün!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın