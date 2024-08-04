Tamam, Tarihin En Gizemli Tablosu Ama 'Mona Lisa'nın Tam Olarak 'Olay'ı Ne?
Tamam, Tarihin En Gizemli Tablosu Ama 'Mona Lisa'nın Tam Olarak 'Olay'ı Ne?
'Altın Oran'lar, 'Da Vinci Şifresi'ler, 'Kim Milyoner Olmak İster'de karşımıza çıkmalar... İnsanlık tarihinin en gizemli tablosu olan 'Mona Lisa'nın 'olay'ı tam olarak ne? Gelin masaya yatıralım...
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Sanat tarihini yalayıp yutmanıza gerek yok, bu tabloyu nerede görseniz, daha doğrusu tabloya ait görseli nerede görseniz tanırsınız!
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Hadi diyelim bilemediniz, o zaman bir bilgi yarışmasında bu tabloyla ilgili bir soru karşınıza çıkabilir ya da ekran başında bu anlara denk gelebilirsiniz...
Bir tarafı somurtkan, diğer tarafı güleryüzlü, muazzam bir dengenin ürünü 'Mona Lisa' tablosu. İtalyan ressam Leonardo da Vinci'nin başyapıtı.
1800'de Napoleon Bonaparte, tabloyu yatak odasının baş köşesine astırdı. 1804 yılında dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne taşındı.
1911 yılında yaşanan olaylar ise 'Mona Lisa'yı dünyaca ünlü bir tablo haline getirdi. Tablo, "Aşılamaz!" denen Louvre güvenliğini aşan biri tarafından çalındı.
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Gazeteler bu tablonun çalındığını yazınca tablonun varlığından haberdar olmayanlar bile 'Mona Lisa'dan haberdar oldu. Olayla ilgili şair Guillaume Apollinaire tutuklandı.
Floransa'daki bir sanat müzesinde satılmaya çalışılırken bulunan tablo yeniden Louvre'a geri götürüldü.
Bu hırsızlık olayının da etkisiyle Mona Lisa'nın popülaritesi ise çoktan sınırları aştı, gelmiş geçmiş en şöhretli tablo olmayı başardı.
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