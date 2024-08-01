Silikondan Önce Ne Yapılıyordu? Tarihten Bugüne Göğüs Büyütme Yöntemleri
Silikondan Önce Ne Yapılıyordu? Tarihten Bugüne Göğüs Büyütme Yöntemleri
Tarih boyunca kadınlar en başta da kendileri için daha çekici ve güzel gözükmek için çeşitli yöntemlere başvurdu. Hiç kuşkusuz bu güzellik yöntemlerinden en dikkat çekeni göğüsleriyle ilgiliydi.
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Estetik cerrahinin geliştiği günümüzde göğüslerinin küçük olmasından şikâyetçi olan kadınlar soluğu estetik cerrahlarda alıyor.
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Silikon yöntemiyle birlikte küçük göğüslü olmak birçok kadın için bir kâbus olmaktan çıkıyor ve arzu ettikleri görüntüye kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorlar.
Peki geçmişte daha büyük göğüslü birine dönüşmek isteyen kadınlar hangi meme büyütme yöntemlerini uyguluyordu?
Modern tıptaki ilk göğüs ameliyatı aslında hayli yakın bir tarihte, 1962 yılında gerçekleşti. ABD'li bir ev hanımı olan Timmie Jean Lindsey, dünyadaki ilk silikon memelere sahip kadını olarak adını tarihe yazdırdı.
1960'lardan daha önceki dönemlere gittiğimizde ise aslında oldukça sancılı ve ağrılı süreçlerden geçildiği dikkat çekiyor.
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19'uncu yüzyıl Avrupa'sında tercih edilen korseler neredeyse iç çamaşırları kadar popüler bir 'göğüs büyütme' yöntemi olarak kullanılıyordu.
Yine bu dönemde tahta göğüs durumundan kurtulmak isteyen kadınlar çareyi memeleri hindistan cevizi yağı ya da zeytin yağı ile ovmakta buluyordu.
Kadınlar arasında popüler olan vakum kaplarının memeleri daha diri ve dik yaptığına da inanılıyordu.
Günümüzde göğüslerini büyütmek için silikon implantı yaptıran kadınların sayısı giderek artsa da silikon implantı hastalığından şikâyetçi olanlar da bir hayli çok.
Son dönemde ameliyatsız meme büyütme yöntemini tercih edenler ise yağ enjeksiyonu ya da dolgu maddeleri ile göğüs büyütme yöntemlerini çeşitli uyarıları önden kabul ederek tercih ediyor.
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