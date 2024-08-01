"Nükleer Savaş Medeniyeti Bitirebilir": ABD'li Gazeteciye Göre Dünyanın Sonuna 72 Dakikada Varılabilir!

Dünyanın giderek daha da çok kutuplaşması beraberinde nükleer savaş tehdidini de tekrar gündeme getiriyor. Üçüncü Dünya Savaşı ihtimalinin pek de uzakta olmadığını düşünen ABD'li gazeteci Annie Jacobsen, 'Nükleer Savaş: Bir Senaryo' adlı son kitabında olası bir felaket senaryosu kaleme aldı.

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