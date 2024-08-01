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"Nükleer Savaş Medeniyeti Bitirebilir": ABD'li Gazeteciye Göre Dünyanın Sonuna 72 Dakikada Varılabilir!

"Nükleer Savaş Medeniyeti Bitirebilir": ABD'li Gazeteciye Göre Dünyanın Sonuna 72 Dakikada Varılabilir!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 20:13

Dünyanın giderek daha da çok kutuplaşması beraberinde nükleer savaş tehdidini de tekrar gündeme getiriyor. Üçüncü Dünya Savaşı ihtimalinin pek de uzakta olmadığını düşünen ABD'li gazeteci Annie Jacobsen, 'Nükleer Savaş: Bir Senaryo' adlı son kitabında olası bir felaket senaryosu kaleme aldı.

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"Nükleer silahlar insanlık medeniyetini yok etmek için yalnızca 72 dakika harcayacak ve 2 milyardan fazla insan yaşamını yitirecek."

"Nükleer silahlar insanlık medeniyetini yok etmek için yalnızca 72 dakika harcayacak ve 2 milyardan fazla insan yaşamını yitirecek."

Bu sözler ABD'li gazeteci Annie Jacobsen'e ait. Kitap için birçok uzmanla konuşan ödüllü gazetecinin kitapta sunduğu rakamlar olası bir nükleer savaşın ne kadar vahim sonuçlar doğurabileceğini ortaya koyuyor.

Bu sözler ABD'li gazeteci Annie Jacobsen'e ait. Kitap için birçok uzmanla konuşan ödüllü gazetecinin kitapta sunduğu rakamlar olası bir nükleer savaşın ne kadar vahim sonuçlar doğurabileceğini ortaya koyuyor.

İngiltere merkezli Daily Mirror gazetesine konuşan Jacobsen'e göre dünyanın sonunun gelmesi sadece 72 dakika sürüyor. ABD ile Rusya arasında bir nükleer savaş başladığı takdirde ise tam 5 milyar kişi canından olabilir!

İngiltere merkezli Daily Mirror gazetesine konuşan Jacobsen'e göre dünyanın sonunun gelmesi sadece 72 dakika sürüyor. ABD ile Rusya arasında bir nükleer savaş başladığı takdirde ise tam 5 milyar kişi canından olabilir!

ABD'nin savunma teknolojisinde büyük boşluklar olduğuna dikkat çeken Jacobsen, şunları söyledi:

ABD'nin savunma teknolojisinde büyük boşluklar olduğuna dikkat çeken Jacobsen, şunları söyledi:

"Başkan Kennedy'den beri görevde olan bir ABD Başkanı'nın sadece nükleer savaş değil aynı zamanda mutlak tehlikeler karşısında pek de eğitimli olduğunu düşünmüyorum."

"Başkan Kennedy'den beri görevde olan bir ABD Başkanı'nın sadece nükleer savaş değil aynı zamanda mutlak tehlikeler karşısında pek de eğitimli olduğunu düşünmüyorum."
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Nükleer bir çatışma senaryosunda felaketin kaçınılmazlığını vurgulayan Jacobsen, "Nükleer savaş senaryosunda iyi bir senaryo yoktur. Sonucun kıyametle sonuçlandığını tarih bize gösteriyor" dedi.

Nükleer bir çatışma senaryosunda felaketin kaçınılmazlığını vurgulayan Jacobsen, "Nükleer savaş senaryosunda iyi bir senaryo yoktur. Sonucun kıyametle sonuçlandığını tarih bize gösteriyor" dedi.

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