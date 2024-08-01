"Nükleer Savaş Medeniyeti Bitirebilir": ABD'li Gazeteciye Göre Dünyanın Sonuna 72 Dakikada Varılabilir!
"Nükleer Savaş Medeniyeti Bitirebilir": ABD'li Gazeteciye Göre Dünyanın Sonuna 72 Dakikada Varılabilir!
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"Nükleer silahlar insanlık medeniyetini yok etmek için yalnızca 72 dakika harcayacak ve 2 milyardan fazla insan yaşamını yitirecek."
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Bu sözler ABD'li gazeteci Annie Jacobsen'e ait. Kitap için birçok uzmanla konuşan ödüllü gazetecinin kitapta sunduğu rakamlar olası bir nükleer savaşın ne kadar vahim sonuçlar doğurabileceğini ortaya koyuyor.
İngiltere merkezli Daily Mirror gazetesine konuşan Jacobsen'e göre dünyanın sonunun gelmesi sadece 72 dakika sürüyor. ABD ile Rusya arasında bir nükleer savaş başladığı takdirde ise tam 5 milyar kişi canından olabilir!
ABD'nin savunma teknolojisinde büyük boşluklar olduğuna dikkat çeken Jacobsen, şunları söyledi:
"Başkan Kennedy'den beri görevde olan bir ABD Başkanı'nın sadece nükleer savaş değil aynı zamanda mutlak tehlikeler karşısında pek de eğitimli olduğunu düşünmüyorum."
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Nükleer bir çatışma senaryosunda felaketin kaçınılmazlığını vurgulayan Jacobsen, "Nükleer savaş senaryosunda iyi bir senaryo yoktur. Sonucun kıyametle sonuçlandığını tarih bize gösteriyor" dedi.
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