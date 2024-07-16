"Balkanların Nostradamus'u" Baba Vanga'nın 2025 Kehaneti: İnsanlığın Sonu Gelecek, Çöküş Başlayacak!

ABD Başkan adayı Donald Trump'ın bir mitingde silahlı saldırıya uğramasından sonra felaket senaryoları bir kez daha gündeme geldi. 'Balkanların Nostradamus'u' olarak bilinen Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri ağızları açık bıracak cinsten!

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