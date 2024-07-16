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"Balkanların Nostradamus'u" Baba Vanga'nın 2025 Kehaneti: İnsanlığın Sonu Gelecek, Çöküş Başlayacak!

"Balkanların Nostradamus'u" Baba Vanga'nın 2025 Kehaneti: İnsanlığın Sonu Gelecek, Çöküş Başlayacak!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 11:01

ABD Başkan adayı Donald Trump'ın bir mitingde silahlı saldırıya uğramasından sonra felaket senaryoları bir kez daha gündeme geldi. 'Balkanların Nostradamus'u' olarak bilinen Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri ağızları açık bıracak cinsten!

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11 Eylül 2001'de ABD'de meydana gelen İkiz Kuleler saldırılarından sonra tüm dünya komplo teorisyenlerine ve çeşitli kehanetlere daha büyük bir ilgi duymaya başlamıştı.

11 Eylül 2001'de ABD'de meydana gelen İkiz Kuleler saldırılarından sonra tüm dünya komplo teorisyenlerine ve çeşitli kehanetlere daha büyük bir ilgi duymaya başlamıştı.

Fransız astrolog Nostradamus'un kehanetleri tam da bu dönemde büyük ilgi görmüş, hatta Nostradamus'un kehanetleri o dönem Türk televizyonlarındaki haber bültenlerinde de acıklı müzik eşliğinde kendine yer bulmuştu.

Fransız astrolog Nostradamus'un kehanetleri tam da bu dönemde büyük ilgi görmüş, hatta Nostradamus'un kehanetleri o dönem Türk televizyonlarındaki haber bültenlerinde de acıklı müzik eşliğinde kendine yer bulmuştu.

Kehanet konusunda son yıllarda dikkat çeken bir diğer isim de "Balkanların Nostradamus'u" olarak bilinen Baba Vanga'dan başkası değil!

Kehanet konusunda son yıllarda dikkat çeken bir diğer isim de "Balkanların Nostradamus'u" olarak bilinen Baba Vanga'dan başkası değil!

ABD başkan adayı Donald Trump'ın bir mitingde silahlı saldırıya uğramasından sonra 1996'da hayatını kaybeden Bulgaristan vatandaşı Baba Vanga'nın kehanetleri bir kez daha gündeme geldi.

ABD başkan adayı Donald Trump'ın bir mitingde silahlı saldırıya uğramasından sonra 1996'da hayatını kaybeden Bulgaristan vatandaşı Baba Vanga'nın kehanetleri bir kez daha gündeme geldi.

Baba Vanga'nın 2025 kehanetlerine İngiltere merkezli Daily Star gazetesinde yer verildi. Peki Baba Vanga ne diyor?

Baba Vanga'nın 2025 kehanetlerine İngiltere merkezli Daily Star gazetesinde yer verildi. Peki Baba Vanga ne diyor?
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2025'e adım atmamızla birlikte çöküşün başlayacağını iddia eden Baba Vanga, bu yıl için "İnsanlığın sonunun başlangıcı" yorumunu yapıyor.

2025'e adım atmamızla birlikte çöküşün başlayacağını iddia eden Baba Vanga, bu yıl için "İnsanlığın sonunun başlangıcı" yorumunu yapıyor.

Dünyanın sonunu hazırlayacak kaosun 2025 yılında başlayacağını söyleyen Bulgar medyum, dünyanın 'son kullanım tarihi'nin ise 5079 yılı olacağını kehanetlerinde belirtiyor.

Dünyanın sonunu hazırlayacak kaosun 2025 yılında başlayacağını söyleyen Bulgar medyum, dünyanın 'son kullanım tarihi'nin ise 5079 yılı olacağını kehanetlerinde belirtiyor.

Kehanetlerinde 2025 yılı itibarıyla Avrupa nüfusunun giderek daha da azalacağını ve çatışmaların artacağını söyleyen Baba Vanga, 2028'de Venüs gezegenine uçulacağını, 2033'te kutuplardaki buzulların dikkat çekici bir şekilde eriyeceğini ve deniz seviyelerinde ciddi bir artışın meydana geleceğini söylüyor.

Kehanetlerinde 2025 yılı itibarıyla Avrupa nüfusunun giderek daha da azalacağını ve çatışmaların artacağını söyleyen Baba Vanga, 2028'de Venüs gezegenine uçulacağını, 2033'te kutuplardaki buzulların dikkat çekici bir şekilde eriyeceğini ve deniz seviyelerinde ciddi bir artışın meydana geleceğini söylüyor.

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