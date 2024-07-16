"Balkanların Nostradamus'u" Baba Vanga'nın 2025 Kehaneti: İnsanlığın Sonu Gelecek, Çöküş Başlayacak!
"Balkanların Nostradamus'u" Baba Vanga'nın 2025 Kehaneti: İnsanlığın Sonu Gelecek, Çöküş Başlayacak!
ABD Başkan adayı Donald Trump'ın bir mitingde silahlı saldırıya uğramasından sonra felaket senaryoları bir kez daha gündeme geldi. 'Balkanların Nostradamus'u' olarak bilinen Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri ağızları açık bıracak cinsten!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11 Eylül 2001'de ABD'de meydana gelen İkiz Kuleler saldırılarından sonra tüm dünya komplo teorisyenlerine ve çeşitli kehanetlere daha büyük bir ilgi duymaya başlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fransız astrolog Nostradamus'un kehanetleri tam da bu dönemde büyük ilgi görmüş, hatta Nostradamus'un kehanetleri o dönem Türk televizyonlarındaki haber bültenlerinde de acıklı müzik eşliğinde kendine yer bulmuştu.
Kehanet konusunda son yıllarda dikkat çeken bir diğer isim de "Balkanların Nostradamus'u" olarak bilinen Baba Vanga'dan başkası değil!
ABD başkan adayı Donald Trump'ın bir mitingde silahlı saldırıya uğramasından sonra 1996'da hayatını kaybeden Bulgaristan vatandaşı Baba Vanga'nın kehanetleri bir kez daha gündeme geldi.
Baba Vanga'nın 2025 kehanetlerine İngiltere merkezli Daily Star gazetesinde yer verildi. Peki Baba Vanga ne diyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025'e adım atmamızla birlikte çöküşün başlayacağını iddia eden Baba Vanga, bu yıl için "İnsanlığın sonunun başlangıcı" yorumunu yapıyor.
Dünyanın sonunu hazırlayacak kaosun 2025 yılında başlayacağını söyleyen Bulgar medyum, dünyanın 'son kullanım tarihi'nin ise 5079 yılı olacağını kehanetlerinde belirtiyor.
Kehanetlerinde 2025 yılı itibarıyla Avrupa nüfusunun giderek daha da azalacağını ve çatışmaların artacağını söyleyen Baba Vanga, 2028'de Venüs gezegenine uçulacağını, 2033'te kutuplardaki buzulların dikkat çekici bir şekilde eriyeceğini ve deniz seviyelerinde ciddi bir artışın meydana geleceğini söylüyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın